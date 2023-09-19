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Norris: "Sainz'la podyuma çıkmak harika"

McLaren pilotu Lando Norris, Carlos Sainz ile tekrar aynı podyumu paylaşmaktan memnun görünüyor.

Kemal Şengül
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Lando Norris, McLaren, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, the McLaren team celebrate after the race

İkili, birlikte yarıştıkları 2018 ve 2019 yılarından bu yana çok iyi anlaşıyorlar. Geçen hafta sonu da birlikte ilk kez 1-2 olmanın sevincini yaşadılar.

Farklı takımlar için yarışlar da hâlâ gayet iyi anlaşan ikili, pazar günü uyguladıkları stratejiyle Mercedes pilotlarını arkalarında tutmayı başardılar.

Pazar günkü yarışın ardından konuşan Norris, şöyle dedi: "Carlos bugün çok akıllıca davrandı. Ona atak yapmaya çalışmamalıydım. Ne kadar çok zorlarsam, arkamdakilere karşı o kadar savunmasız kalıyordum."

"Son turlar sinir bozucuydu. Hata yapmamak önemliydi. George'un bana baskı yapacağını biliyordum ve kendimi savunmak zorundaydım."

"Sonra Carlos temposunu düşürdü ve DRS'yi kullanabildim. İkimiz de akıllıca bir iş yaptık ve bu da Mercedes'i geride bırakmamızı sağladı."

"Son turda, ben de George'un kaza yaptığı duvara çarptım. Ön tarafı çarptım ve biraz panikledim ama kötü bir şey olmadı, sadece direksiyon biraz yana doğru hareket etti."

"Sonuç olarak müthiş bir yarıştı, baştan sona çekişmeliydi. Neredeyse her şey mükemmel gitti."

"Saygı duyduğunuz ve iyi anlaştığınız biriyle podyumda olmak her zaman güzeldir. İlk kez 1. ve 2. sıralardayız fakat yanlış sıralarda! (gülüyor)"

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, celebrate on the podium with Champagne

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, celebrate on the podium with Champagne

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Fakat şimdilik sorun yok. Sanırım Monako'da ilk podyumumuzu aldık, ikimiz de oradaydık... Carlos'un en üst basamakta olması kesinlikle harika ve bunu hak ediyor."

"Son birkaç hafta sonu çok iyi bir iş çıkardı ama orada olmak ve bunu paylaşmak güzel. 2018, 2019'dan beri hep iyi anlaştık, dolayısıyla onunla anlamak büyük bir keyif."

"Umarım bunun gibi daha fazla an olur."

Norris, Red Bull dışındaki grubun çok yakın olduğunu vurgulayıp sözlerine şöyle devam ediyor: "Eğer Red Bull burada olmasaydı çoktan iki yarış kazanmış olurdum!"

"Şu anda bu takımlar arasında çok yakın bir mücadele var. Aston'un da çok geride olduğunu düşünmüyorum ve sezon başında çok yakınlardı ama düşüşe geçtiler."

"AlphaTauri bu hafta sonu çok hızlıydı, sadece her şeyi bir araya getiremediler."

"Bence bu harika. En iyi takım her zaman baskın gibi görünüyor, gösteriyi diğerlerinden uzaklaştırıyor. Ancak birkaç yıl önce Mercedes'i, şimdi de Red Bull'u çıkarırsanız, geri kalan pozisyonlar için verilen mücadeleler bence inanılmaz olurdu: her sezonda birçok farklı kazanan olurdu."

"Red Bull'a karşı biraz daha rekabetçi olabilseydik, Mercedes kazanırdı, Ferrari kazanırdı, potansiyel olarak Silverstone ve Budapeşte'de biz kazanabilirdik. Yani biraz hayal kuruyoruz ama Carlos'un da dediği gibi Red Bull önümüzdeki hafta sonu tekrar hızlı olacaktır."

"Bu hafta sonu ne sorunu yaşadıklarını bilmiyorum ama dün Max'in aracını izlediğimde biraz güldüm çünkü daha önce hiç bu kadar kötü bir araç görmemiştim!"

"Fakat Max de buna güldü. Gelecek hafta sonu neler olacak göreceğiz. Muhtemelen zirveye geri dönecekler."

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Albon: "Perez'in bana yaptığı atak 'iyimserdi'"

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