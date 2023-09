Norris: "Sainz'la podyuma çıkmak harika"

İkili, birlikte yarıştıkları 2018 ve 2019 yılarından bu yana çok iyi anlaşıyorlar. Geçen hafta sonu da birlikte ilk kez 1-2 olmanın sevincini yaşadılar.

Farklı takımlar için yarışlar da hâlâ gayet iyi anlaşan ikili, pazar günü uyguladıkları stratejiyle Mercedes pilotlarını arkalarında tutmayı başardılar.

Pazar günkü yarışın ardından konuşan Norris, şöyle dedi: "Carlos bugün çok akıllıca davrandı. Ona atak yapmaya çalışmamalıydım. Ne kadar çok zorlarsam, arkamdakilere karşı o kadar savunmasız kalıyordum."

"Son turlar sinir bozucuydu. Hata yapmamak önemliydi. George'un bana baskı yapacağını biliyordum ve kendimi savunmak zorundaydım."

"Sonra Carlos temposunu düşürdü ve DRS'yi kullanabildim. İkimiz de akıllıca bir iş yaptık ve bu da Mercedes'i geride bırakmamızı sağladı."

"Son turda, ben de George'un kaza yaptığı duvara çarptım. Ön tarafı çarptım ve biraz panikledim ama kötü bir şey olmadı, sadece direksiyon biraz yana doğru hareket etti."

"Sonuç olarak müthiş bir yarıştı, baştan sona çekişmeliydi. Neredeyse her şey mükemmel gitti."

"Saygı duyduğunuz ve iyi anlaştığınız biriyle podyumda olmak her zaman güzeldir. İlk kez 1. ve 2. sıralardayız fakat yanlış sıralarda! (gülüyor)"

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, celebrate on the podium with Champagne

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images