Norris: "Sainz'ın üçüncülüğünü geri alabilmesi saçma ve adaletsiz"
Lando Norris, Carlos Sainz'in Monako GP'de kırmızı bayrak sonrası yeniden başlangıçta üçüncülüğünü geri almasını sinir bozucu ve adaletsiz olarak görüyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sainz, ilk virajda Oscar Piastri ile temas ettikten sonra lastik patlattı ve neredeyse yarış dışı kalıyordu.
Fakat birkaç dakika sonra Red Bull'dan Sergio Perez ve iki Haas aracının karıştığı zincirleme kaza nedeniyle kırmızı bayrak çıktı ve bu da Sainz'a ikinci bir şans tanıdı.
Pistin temizlenmesi ve bariyerlerin tamir edilmesi oldukça uzun sürdü. Bu arada hakemler, 1. virajda olan olay için bir incelemenin olmayacağını duyururken kırmızı bayrak, Zhou ikinci güvenlik aracı çizgisini geçmeden çıktığı için grid pozisyonlarının yineleneceğini duyurdu.
Bu, gerileyen Sainz'ın bir kez daha 3. sıradan başlayacağı manasına geliyordu.
Kırmızı bayraktan önce üçüncü sırada yer alan Norris, Sainz'ın tekrar üçüncülüğe çıkmasından dolayı rahatsız olduğunu söyledi.
İngiliz sürücü şöyle dedi: “Bunun çok adil bir şey olduğunu düşünmüyorum."
"Eminim ki geçmişte benim de şanslı olduğum anlar olmuştur; aracı tamir etmişlerdir ya da bunun gibi bir şey olmuştur."
“Birisinin bir hata yapması, belirli sayıda araç kırmızı bayraktan önce çizgiyi geçmediği için de bu hatayı telafi edebilmesi ve bedava pit stop yapabilmesi hem sinir bozucu hem de adaletsiz. Bu adil değil.”
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Norris durumun anlaşılmasının zor olduğunu düşünen tek kişi değildi.
Mercedes'ten George Russell şöyle dedi: “Bu doğru değil. Kararın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum fakat bu biraz garipti.”
McLaren patronu Andrea Stella kuralların doğru şekilde uygulandığını kabul etmekle birlikte, Sainz'ın o anda "çok şanslı" olduğunu söyledi.
Yarıştan sonra, “Yeniden başlangıç sırasını belirtme açısından, FIA'nın yaptığı şeyin yapılacak en iyi şey olduğunu düşünüyorum."
“Ayrıca, sektör zamanları mevcut olmadığında güvenlik aracı çizgisini kullandığınız emsal kararlara da uyuyor."
"Mini sektörleri kullanmanın bunu yapmak için iyi bir yol olduğunu düşünmüyorum."
“Carlos'u kurtaran nokta, Zhou'nun yarış durdurulduğu sırada sektör zamanını geçmemiş olmasıydı."
“Bence Carlos bugün şanslıydı. Hakemlerin yumuşak yaklaşımından dolayı da şanslıydı, çünkü birinci virajdaki çarpışma Oscar'ın aracında önemli bir hasar yarattı."
“Dediğim gibi, şanslı Carlos! Bu ona bir podyum kazandırdı. Yine de onun adına mutluyuz."
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1st position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, on the podium
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Piastri aracında önemli hasar
Stella, Piastri'nin aracında tur başına yaklaşık yarım saniye kaybetmesine neden olan önemli hasar olduğunu da söyledi.
“Çarpışma olur olmaz, 20 yere basma gücü puanı kaybetti, ki bu da Monako'da yaklaşık yarım saniyeye denk geliyor."
“Daha sonra kırmızı bayrak sayesinde zeminde bazı onarımlar yapabilecek durumdaydık çünkü tabanın yan kısmı kırılmıştı."
“Onu onardık, tamamen tamir edemedik fakat kırılan yan bölümü değiştirdik. Tüm yarış için yaklaşık 10 puanlık bir düşüş vardı, bu da 0.250 saniyeye denk geliyordu."
“Araç hasar gördüğü için lastikleri iyi bir durumda tutma olasılığı bizi biraz endişelendirdi."
“Yine de Oscar bunu başardı ve sonuçta hasarın sonuç büyük üzerinde büyük bir etkisi olmadı."
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