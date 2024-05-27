Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Monako GP

Norris: "Sainz'ın üçüncülüğünü geri alabilmesi saçma ve adaletsiz"

Lando Norris, Carlos Sainz'in Monako GP'de kırmızı bayrak sonrası yeniden başlangıçta üçüncülüğünü geri almasını sinir bozucu ve adaletsiz olarak görüyor.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, ilk virajda Oscar Piastri ile temas ettikten sonra lastik patlattı ve neredeyse yarış dışı kalıyordu.

Fakat birkaç dakika sonra Red Bull'dan Sergio Perez ve iki Haas aracının karıştığı zincirleme kaza nedeniyle kırmızı bayrak çıktı ve bu da Sainz'a ikinci bir şans tanıdı.

Pistin temizlenmesi ve bariyerlerin tamir edilmesi oldukça uzun sürdü. Bu arada hakemler, 1. virajda olan olay için bir incelemenin olmayacağını duyururken kırmızı bayrak, Zhou ikinci güvenlik aracı çizgisini geçmeden çıktığı için grid pozisyonlarının yineleneceğini duyurdu.

Bu, gerileyen Sainz'ın bir kez daha 3. sıradan başlayacağı manasına geliyordu. 

Kırmızı bayraktan önce üçüncü sırada yer alan Norris, Sainz'ın tekrar üçüncülüğe çıkmasından dolayı rahatsız olduğunu söyledi.

İngiliz sürücü şöyle dedi: “Bunun çok adil bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Eminim ki geçmişte benim de şanslı olduğum anlar olmuştur; aracı tamir etmişlerdir ya da bunun gibi bir şey olmuştur."

“Birisinin bir hata yapması, belirli sayıda araç kırmızı bayraktan önce çizgiyi geçmediği için de bu hatayı telafi edebilmesi ve bedava pit stop yapabilmesi hem sinir bozucu hem de adaletsiz. Bu adil değil.”

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Norris durumun anlaşılmasının zor olduğunu düşünen tek kişi değildi.

Mercedes'ten George Russell şöyle dedi: “Bu doğru değil. Kararın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum fakat bu biraz garipti.”

McLaren patronu Andrea Stella kuralların doğru şekilde uygulandığını kabul etmekle birlikte, Sainz'ın o anda "çok şanslı" olduğunu söyledi.

Yarıştan sonra, “Yeniden başlangıç sırasını belirtme açısından, FIA'nın yaptığı şeyin yapılacak en iyi şey olduğunu düşünüyorum."

“Ayrıca, sektör zamanları mevcut olmadığında güvenlik aracı çizgisini kullandığınız emsal kararlara da uyuyor."

"Mini sektörleri kullanmanın bunu yapmak için iyi bir yol olduğunu düşünmüyorum."

“Carlos'u kurtaran nokta, Zhou'nun yarış durdurulduğu sırada sektör zamanını geçmemiş olmasıydı."

“Bence Carlos bugün şanslıydı. Hakemlerin yumuşak yaklaşımından dolayı da şanslıydı, çünkü birinci virajdaki çarpışma Oscar'ın aracında önemli bir hasar yarattı."

“Dediğim gibi, şanslı Carlos! Bu ona bir podyum kazandırdı. Yine de onun adına mutluyuz."

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1st position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, on the podium

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1st position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, on the podium

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Piastri aracında önemli hasar

Stella, Piastri'nin aracında tur başına yaklaşık yarım saniye kaybetmesine neden olan önemli hasar olduğunu da söyledi.

“Çarpışma olur olmaz, 20 yere basma gücü puanı kaybetti, ki bu da Monako'da yaklaşık yarım saniyeye denk geliyor."

“Daha sonra kırmızı bayrak sayesinde zeminde bazı onarımlar yapabilecek durumdaydık çünkü tabanın yan kısmı kırılmıştı."

“Onu onardık, tamamen tamir edemedik fakat kırılan yan bölümü değiştirdik. Tüm yarış için yaklaşık 10 puanlık bir düşüş vardı, bu da 0.250 saniyeye denk geliyordu."

“Araç hasar gördüğü için lastikleri iyi bir durumda tutma olasılığı bizi biraz endişelendirdi."

“Yine de Oscar bunu başardı ve sonuçta hasarın sonuç büyük üzerinde büyük bir etkisi olmadı."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Horner: "RB, yaşadığımız sorunlar için cevap bulmamıza yardım edebilir"
Sonraki haber Perez, Red Bull ile yeni anlaşma imzalamaya yakın!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Williams: "Aracımız gittikçe hızlanacak"

Williams: "Aracımız gittikçe hızlanacak"

Formula 1
Williams: "Aracımız gittikçe hızlanacak"
Jos Verstappen: "Red Bull dominasyonu geride kaldı"

Jos Verstappen: "Red Bull dominasyonu geride kaldı"

Formula 1
Monako GP
Jos Verstappen: "Red Bull dominasyonu geride kaldı"
Hamilton: "Elimden geleni yapıyorum"

Hamilton: "Elimden geleni yapıyorum"

Formula 1
Monako GP
Hamilton: "Elimden geleni yapıyorum"
Carlos Sainz Jr.
Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Perez, Red Bull ile yeni anlaşma imzalamaya yakın!

Perez, Red Bull ile yeni anlaşma imzalamaya yakın!

Formula 1
Monako GP
Perez, Red Bull ile yeni anlaşma imzalamaya yakın!
Leclerc, Monako'da pole pozisyonunu almak istiyor

Leclerc, Monako'da pole pozisyonunu almak istiyor

Formula 1
Monako GP
Leclerc, Monako'da pole pozisyonunu almak istiyor
Williams, Sainz için mantıklı bir tercih olabilir

Williams, Sainz için mantıklı bir tercih olabilir

Formula 1
Williams, Sainz için mantıklı bir tercih olabilir
Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Pirelli, Ferrari ile yeni ekstrem yağmur lastiği testine hazırlanıyor

Pirelli, Ferrari ile yeni ekstrem yağmur lastiği testine hazırlanıyor

Formula 1
Monako GP
Pirelli, Ferrari ile yeni ekstrem yağmur lastiği testine hazırlanıyor
Marko, Monako'da Ferrari'nin tehdit olabileceğini düşünüyor

Marko, Monako'da Ferrari'nin tehdit olabileceğini düşünüyor

Formula 1
Monako GP
Marko, Monako'da Ferrari'nin tehdit olabileceğini düşünüyor
Ferrari, sıralamalarda motor gücünde sorun mu yaşıyor?

Ferrari, sıralamalarda motor gücünde sorun mu yaşıyor?

Formula 1
Ferrari, sıralamalarda motor gücünde sorun mu yaşıyor?

Son Haberler

Alpine: "Ocon'un Monako'daki hamlesi yersizdi, bu konuda önlemler alınacak"

Alpine: "Ocon'un Monako'daki hamlesi yersizdi, bu konuda önlemler alınacak"

F1 Formula 1
Monako GP
Alpine: "Ocon'un Monako'daki hamlesi yersizdi, bu konuda önlemler alınacak"
Wolff: "İki pilotumuza da şeffaf ve adil olmaya çalışıyoruz"

Wolff: "İki pilotumuza da şeffaf ve adil olmaya çalışıyoruz"

F1 Formula 1
Monako GP
Wolff: "İki pilotumuza da şeffaf ve adil olmaya çalışıyoruz"
Indy 500: Newgarden, O'Ward'ı son turda geçerek galibiyeti aldı

Indy 500: Newgarden, O'Ward'ı son turda geçerek galibiyeti aldı

Indy IndyCar
Indianapolis 500
Indy 500: Newgarden, O'Ward'ı son turda geçerek galibiyeti aldı
Acosta: "Motosiklet sorunu nedeniyle podyumum çöp oldu"

Acosta: "Motosiklet sorunu nedeniyle podyumum çöp oldu"

MGP MotoGP
Katalonya GP
Acosta: "Motosiklet sorunu nedeniyle podyumum çöp oldu"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye