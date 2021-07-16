Norris: "Sainz'ın Ricciardo ile benzer seviyede olduğunu biliyordum"

Lando Norris, Formula 1'e girdiği günden bu yana Carlos Sainz'la takım arkadaşıydı ve bu yıl yeni takım arkadaşı Daniel Ricciardo oldu.

Avustralyalı pilot, gridin en iyi sürücülerinden birisi olarak görüldüğü için, Sainz'a kıyasla daha iyi bir iş yapacağı düşünülüyordu.

Ancak Ricciardo'nun ilk dokuz yarıştaki performansı pek iyi değildi ve Monako'da takım arkadaşından tur yedi.

AS'a konuşan Norris, Ricciardo'nun takım arkadaşı olmanın nasıl bir şey olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Takım arkadaşım kim olursa olsun kendimi geliştirmem gerekiyor."

"Carlos'un son derece iyi bir sürücü olduğunu biliyordum ve Charles ile de bunu kanıtlıyor. Başlangıçta beri hızlı ve F1'deki en iyi sürücülerden birine çok yakın."

"Ayrıca Carlos'a kıyasladığımızda ben de iyi bir yerdeyim, bazı bölgelerde o daha iyi ve bazı bölgelerde ben daha iyiyim. İhtiyacım olan şey pazar günlerini geliştirmekti ve bu yıl bunu başardım."

"Açıkçası Daniel'in gelişi hakkında endişeli değildim çünkü Carlos'un Daniel ile aynı seviyede olduğunu gayet iyi biliyordum. Daniel yarışlar kazandı ve belki de bu yüzden ona Carlos'a kıyasla daha yüksek değer veren insanlar var; sonuçta hiç şampiyonluk için yarışan bir takım adına yarışmadı."

"Açıkçası bir araca ve donanıma alışmak epey zaman alıyor. Aracın mükemmel olmasına ihtiyaç duyan insanlar var ve bazıları da rahatsız eden bir araçla daha mutlu olabiliyorlar. Daniel'in güvene ihtiyacı var gibi duruyor, diğer araç (Renault) ona bundan daha fazlasını veriyordu ve sürüş şekli de Carlos'tan çok farklı."

"Yani bunu dikkate almak gerekiyor, açıkçası ondan da pek çok şey öğrenebilirim."

Lando Norris, McLaren and Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images