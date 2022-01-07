Norris: "Sainz'ın neler yapabileceğini birçok insan Ferrari'de anladı"

Carlos Sainz ile Lando Norris, McLaren'da birlikte iki sezon geçirdi. Ardından İspanyol sürücü 2021'de Ferrari'ye geçerek Charles Leclerc ile takım arkadaşı oldu.

Sainz, geçtiğimiz yıl dört podyum alarak sürücüler şampiyonasında beşinciliği aldı ve F1'deki en başarılı sezonunu geçirdi.

Sainz'ın sezon içerisindeki performansı Ferrari'yi, 2022 sonunda biten anlaşmasını uzatmaya sevk etti.

Norris de 2021'de başarılı bir sezon geçirdi. Rusya'da ilk pole pozisyonunu aldı ve yarışı kazanmaya çok yakındı. Sezon boyunca, Monza'daki ikinciliği dahil olmak üzere 4 podyum aldı.

McLaren sürücüsü, F1'deki üç sezonunda gösterdiği gelişme hakkında konuştu ve ikinci sezonunda attığı adımların, Sainz'ın performansından dolayı gölgede kalmış olabileceğini söyledi.

Norris, Autosport'a, "Bence ikinci yılım iyiydi."

"Bence Carlos, Formula 1'deki en iyi sürücülerden biri. Bu, beni olduğum kadar iyi göstermedi çünkü inanılmaz iyi bir sürücü ve çok iyi bir iş çıkardı. "

"Bence onun tarafından gölgelendim çünkü olağanüstü bir iş çıkardı. Sanırım bu yıl onunla aynı ya da belki ondan biraz daha iyi olacak bir sonraki adımı attım." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3rd position, lifts his trophy Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Norris, gelişimini "geçmiş yıllardan öğrendiği her şeyin birleşimi" olarak değerlendirdi ve aracın da daha güvenle zorlayabileceği şekilde geliştiğini söyledi.

Norris, takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun gelişinin, ileriye doğru adım atması ve yarışlar kazanan bir sürücüye karşı kendini kanıtlaması için motivasyon verdiğini söyledi.

İngiliz sürücü bunun Sainz'ın, Ferrari'de geleceğin F1 şampiyonu olarak görülen Leclerc'e karşı mücadelesine benzediğini söyledi.

Norris, "Carlos'u yenmek için her zaman motivasyonum oldu."

"Aynı zamanda Daniel geldiğinde hiçbir açıdan gergin hissetmedim. Birçok insan öyle olacağını düşündü ya da bunu sorguladı. Çünkü o podyumları olan ve yarışlar kazanan bir sürücü."

"Herkes Daniel'ın neler yapabileceğini biliyor çünkü o yarışlar kazanan bir araçta bulundu. Carlos'un neler yapabileceğini ise kimse bilmiyordu çünkü Toro Rosso, Renault ve McLaren'da yarıştı."

"Charles'a karşı çıkıp onu sık sık yendiğinde, onun gerçekte neler yapabileceğini ve ne tür bir sürücü olduğunu giderek daha fazla insan anlıyor." dedi.