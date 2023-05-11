Norris, Sainz'ın koltuğu için Ferrari ile görüşmeli mi?

Norris ve çaylak takım arkadaşı Oscar Piastri Miami GP'de sırasıyla 17. ve 19. sırada finiş gördü ve 2023'e yavaş bir başlangıçtan sonra takımın ivme kazanabileceğine dair umutlar veren Avustralya'nın ardından bir gerileme yaşamış oldu.

Ancak Norris'in takımla 2025'te sözleşmesi yenileneceği zaman başka takımlardan kendisine teklif gelmesi olası görünüyor. Örneğin her iki Ferrari pilotunun da 2024 sonunda sözleşmesi bitiyor.

Sky Sports F1 podcast'inde konuşan Martin Brundle ve Karun Chandhok, McLaren'ın bu sezon karşılaştığı sorunları tartıştı.

Chandhok, Piastri'nin MCL60 gibi rekabetçi olmayan bir araçla çaylak sezonunda iz bırakmasının zor olduğuna inanıyor.

Brundle, Chandhok'un Piastri'nin yeteneğini gösterme mücadelesi hakkındaki görüşü hakkında, "Durumun Lando için çok daha zor olduğunu düşünüyorum."

"Yani, bir süre önce bu üç yarışı arka arkaya kazanabilirdi ve George [Russell], Carlos [Sainz] gibi akranlarının yarış kazandığını ve podyum için mücadele ettiğini görüyor."

"Oscar'ın yapması gereken tek şey Lando'ya yakın olmak ya da onu geçmek. Lando'nun ise griddeki diğer herkesi geçmeye çalışması gerekiyor, bu yüzden onun için gerçekten zor bir dönem." dedi.

Chandhok Brundle'a, Norris'in geleceği hakkında da sorular sordu.

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Chandhok Brundle'a, "Sence Lando Ferrari ile görüşmeli mi?"

"Biliyorsun, Carlos çok iyi bir dönem geçirmiyor. Lando'nun yerinde olsan hangi noktada tedirgin olmaya başlardın?" şeklinde soru sordu.

Brundle, McLaren'da gelişme görmemenin Norris'in bir sonraki adım için iyice düşünmesine neden olduğuna inanıyor.

Brundle, "Bu durumda güvence istersiniz."

"Hafta sonu Fernando [Alonso] ile çok güzel bir röportaj yaptım.Nihayetinde hepimiz kristal küreyi görmeye ve kimin yere basma kuvveti, güç ve yol tutuşuna sahip olacağını ve takımdaki kişileri bir araya getireceğini görmeye çalışıyoruz."

"Ama evet, Lando etrafındaki takımlara bakacaktır. Bunu yapması gerekiyor ama sözleşmeler ve [FIA] Sözleşme Tanıma Kurulu'na bağlı."

"Genç bir pilot olarak daha zamanı var ama McLaren'ın önümüzdeki 18 ay içinde onun için bir şeyler yapması gerekecek, yoksa Lando sıkı bir keşif gezisine çıkacak." dedi.