Norris, Sainz ve Perez, piste giren çekiciye tepki gösterdi

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Yarışa pit yolundan başlayan Gasly, Sainz'ın ilk turda çarptığı ve piste sürüklediği panoya çarpmış ve yeni bir ön kanat için pite girmek zorunda kalmıştı.

Ardından kırmızı bayrak çıkarıldı ve o noktada tek başına sürüş yapan Gasly, pistin kenarından geçen çekiciyle karşı karşıya kaldı.

Olay o sırada televizyonda gösterilmedi fakat kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Gasly sonrasında büyük tepki gösterdi ve böyle bir şeye nasıl izin verildiğine anlam veremediğini söyledi.

Bu olay akıllara, 2014 yılında bir çekiciye çarpan ve hayatını kaybeden Jules Bianchi'yi getirdi. O olay da yine Suzuka'da yaşanmıştı.

Lando Norris, olayın tekrarını görmesinin ardından Twitter hesabından "Yıllar önce böyle bir olayda bir canı kaybettik. Özellikle de böyle koşullarda hayatlarımızı riske atıyoruz. Yarışmak istiyoruz, fakat bu yaşananlar kabul edilemez." dedi.

İlk turda kaza yapan ve yarış dışı kalan Sainz, Motorsport.com'un bir sorusu üzerine "İnsanların anlamadığı şey, güvenlik aracının arkasında 100-150 km/s hızla giderken bile hiçbir şey görmediğimiz."

"Yani pistte bir çekici olsa ve biz güvenlik aracının arkasında 100 km/s hızla gidiyor olsak bile, bir sürücü küçük bir hata yapabilir, aptalca bir şey yapabilir, çizgiden çıkabilir, orada bir çekici olduğunu hatırlamayabilir ve ona çarpabilir. Öyleyse neden riske girelim ki? " dedi.

Sergio Perez de olayın "kabul edilemez" olduğu konusunda hemfikirdi.

Red Bull pilotu bir tweet atarak şöyle dedi: "Pistte asla bir çekici görmek istemediğimizi başka nasıl ifade edebiliriz?

"Bu hata yüzünden Jules'u kaybettik."

"Bugün olanlar tamamen kabul edilemez!"

"Umarım bu, pistte bir çekiciyi gördüğüm son an olur!"