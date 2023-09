Norris: "Sainz ile birbirimize yardım ettik"

Singapur Grand Prix'si son turları, Mercedes pilotlarının sanal güvenlik aracı periyodunda taze orta lastikler için pite girmesiyle podyum ve galibiyet mücadelesi adına oldukça çekişmeli geçti.

Lewis Hamilton ve George Russell öndekilerden çok daha iyi bir tempoya sahip olsalar da öndeki Norris ve Sainz'ı geçmeyi başaramadılar.

Norris, bu konuda şunları söyledi: "Carlos DRS almam için bana yardım ederek çok cömert davrandı. O benim yarışıma yardım etti ve ben de onunkine yardım ettim."

"Mercedes pilotları pite girdiği anda bunun zor olacağını biliyorduk, özellikle de geçmeleri gereken sadece birkaç araç varken."

"Ama podyumdayız, ikinci sıradayız; onları geride tutmayı başardık. Yapmamız gereken her şeyi ve daha fazlasını yaptık. Çok mutluyum."

Russell, Norris'i geçemese de podyumun son basamağını garantilemişti ki büyük bir talihsizlikle son turda bariyerlere çarparak çizgiyi son sırada geçti.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images