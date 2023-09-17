Norris: "Sainz ile birbirimize yardım ettik"
Lando Norris, arkalarındaki Mercedes pilotlarına karşı Carlos Sainz ile birlik olduklarını açıkladı.
Singapur Grand Prix'si son turları, Mercedes pilotlarının sanal güvenlik aracı periyodunda taze orta lastikler için pite girmesiyle podyum ve galibiyet mücadelesi adına oldukça çekişmeli geçti.
Lewis Hamilton ve George Russell öndekilerden çok daha iyi bir tempoya sahip olsalar da öndeki Norris ve Sainz'ı geçmeyi başaramadılar.
Norris, bu konuda şunları söyledi: "Carlos DRS almam için bana yardım ederek çok cömert davrandı. O benim yarışıma yardım etti ve ben de onunkine yardım ettim."
"Mercedes pilotları pite girdiği anda bunun zor olacağını biliyorduk, özellikle de geçmeleri gereken sadece birkaç araç varken."
"Ama podyumdayız, ikinci sıradayız; onları geride tutmayı başardık. Yapmamız gereken her şeyi ve daha fazlasını yaptık. Çok mutluyum."
Russell, Norris'i geçemese de podyumun son basamağını garantilemişti ki büyük bir talihsizlikle son turda bariyerlere çarparak çizgiyi son sırada geçti.
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, the rest of the field at the start
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
McLaren pilotu, Russell için oldukça üzüldüğünü dile getirdi ve kendisinin de son turda aynı yerde bariyere çarptığını açıkladı.
"Son turda ben de aynı yerde bariyere çarptım. Sanırım yaptığımın aynısını yaptı ama onun için daha kötü sonuçlandı. Onun için üzülüyorum, zor bir yarış çıkardı ve bugünün en hızlısı oydu diyebilirim."
"Elbette bunun yaşanması bana son birkaç virajda bana biraz yardımcı oldu, biraz daha sakinleşebildim."
"Oscar'ın [Piastri] da iyi bir sonuç elde etmesiyle takım için iyi puanlar topladık. Ama herkes, Carlos, Charles, Lewis ve George, hepimiz bütün gün birbirimizi zorladık. Bu yüzden stresli bir yarıştı ama karşılığını aldık."
Sainz: "Red Bull yarın pole pozisyonu için savaşacak"
Sainz: "Red Bull yarın pole pozisyonu için savaşacak" Sainz: "Red Bull yarın pole pozisyonu için savaşacak"
Sainz: "Lastiklerimiz ısınmaya başlayınca Red Bull arayı açıyor"
Sainz: "Lastiklerimiz ısınmaya başlayınca Red Bull arayı açıyor" Sainz: "Lastiklerimiz ısınmaya başlayınca Red Bull arayı açıyor"
Vasseur: "Tifosi için Sainz ve Leclerc'in yarışmasına izin verdik"
Vasseur: "Tifosi için Sainz ve Leclerc'in yarışmasına izin verdik" Vasseur: "Tifosi için Sainz ve Leclerc'in yarışmasına izin verdik"
Stella: "Mercedes'in bizi geçeceğini kabullenmiştim"
Stella: "Mercedes'in bizi geçeceğini kabullenmiştim" Stella: "Mercedes'in bizi geçeceğini kabullenmiştim"
Brown: "Bütçe sınırının aşılmamasında teknik direktiflerin payı büyük"
Brown: "Bütçe sınırının aşılmamasında teknik direktiflerin payı büyük" Brown: "Bütçe sınırının aşılmamasında teknik direktiflerin payı büyük"
Norris: "Harika bir tur atarsak Ferrari'ye yaklaşabiliriz"
Norris: "Harika bir tur atarsak Ferrari'ye yaklaşabiliriz" Norris: "Harika bir tur atarsak Ferrari'ye yaklaşabiliriz"
Son Haberler
Wolff: "Yaptığı hata Russell'ın aklına kazınacak"
Wolff: "Yaptığı hata Russell'ın aklına kazınacak" Wolff: "Yaptığı hata Russell'ın aklına kazınacak"
Ferrari başkanı, Sainz'ın galibiyetinden memnun
Ferrari başkanı, Sainz'ın galibiyetinden memnun Ferrari başkanı, Sainz'ın galibiyetinden memnun
AlphaTauri için Adidas iddiası
AlphaTauri için Adidas iddiası AlphaTauri için Adidas iddiası
Singapur'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi
Singapur'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi Singapur'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar