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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Norris: "Sainz ile birbirimize yardım ettik"

Lando Norris, arkalarındaki Mercedes pilotlarına karşı Carlos Sainz ile birlik olduklarını açıkladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren MCL60

Singapur Grand Prix'si son turları, Mercedes pilotlarının sanal güvenlik aracı periyodunda taze orta lastikler için pite girmesiyle podyum ve galibiyet mücadelesi adına oldukça çekişmeli geçti. 

Lewis Hamilton ve George Russell öndekilerden çok daha iyi bir tempoya sahip olsalar da öndeki Norris ve Sainz'ı geçmeyi başaramadılar.

Norris, bu konuda şunları söyledi: "Carlos DRS almam için bana yardım ederek çok cömert davrandı. O benim yarışıma yardım etti ve ben de onunkine yardım ettim."

"Mercedes pilotları pite girdiği anda bunun zor olacağını biliyorduk, özellikle de geçmeleri gereken sadece birkaç araç varken."

"Ama podyumdayız, ikinci sıradayız; onları geride tutmayı başardık. Yapmamız gereken her şeyi ve daha fazlasını yaptık. Çok mutluyum."

Russell, Norris'i geçemese de podyumun son basamağını garantilemişti ki büyük bir talihsizlikle son turda bariyerlere çarparak çizgiyi son sırada geçti.  

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, the rest of the field at the start

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren pilotu, Russell için oldukça üzüldüğünü dile getirdi ve kendisinin de son turda aynı yerde bariyere çarptığını açıkladı.

"Son turda ben de aynı yerde bariyere çarptım. Sanırım yaptığımın aynısını yaptı ama onun için daha kötü sonuçlandı. Onun için üzülüyorum, zor bir yarış çıkardı ve bugünün en hızlısı oydu diyebilirim."

"Elbette bunun yaşanması bana son birkaç virajda bana biraz yardımcı oldu, biraz daha sakinleşebildim."

"Oscar'ın [Piastri] da iyi bir sonuç elde etmesiyle takım için iyi puanlar topladık. Ama herkes, Carlos, Charles, Lewis ve George, hepimiz bütün gün birbirimizi zorladık. Bu yüzden stresli bir yarıştı ama karşılığını aldık."

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