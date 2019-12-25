Norris: "Sainz benim için iyi bir 'akıl hocası' oldu"

Carlos Sainz bu yıl McLaren'a katıldı ve gridin en en iyi performans gösteren sürücülerinden birisi oldu.

İspanyol sürücü topladığı istikrarlı puanlarla şampiyonayı altıncı sırada tamamladı ve Lando Norris'ten 47 puan daha fazla almayı başardı.

Ancak çaylak pilot Norris, sıralama turlarında Sainz'a karşı 11'e 10 üstünlük kurdu.

İkili yıl boyunca en iyi anlaşan takım arkadaşlarının başında geliyordu ve gelecek yıl da birlikte çalışmaya devam edecekler.

Norris, Sainz'dan çok fazla şey öğrendiğini söyledi.

"Carlos benim için iyi bir akıl hocasıydı. Bana çok yardımcı oldu ve ondan çok fazla şey öğrendim."

"Sahip olduğum tecrübe doğal olarak benden daha fazla ve bana kıyasla daha fazla şey biliyor. Yıllardır burada olduğu için bu çok normal."

"Daha iyisini yapmama yardımcı olan ve bazı durumlarda onu geçmemi sağlayan pek çok şey var."

"Bu, onun sayesinde öğrendiğim şeyle ilgili. Kendisi çok iyiydi ve bana yardım etmeye çok açıktı. Ben de aynı şeyi yapmaya çalıştım."

"Bence bu da geçen sezon aramızdaki iyi şeylerden biriydi. Öğrenmek adına iyi biriydi."