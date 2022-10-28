Norris: "Sadece Red Bull'la değil, herkesle görüştüm"

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Lando Norris geçtiğimiz günlerde Alman Auto Motor und Sport'a verdiği bir röportajda "Red Bull ile görüşmeler yaptığını" söylemişti.

Daha sonra bu durum, İngiliz sürücünün Red Bull ile anlaşmaya yakın olduğu gibi yorumları beraberinde getirdi. Ancak bunlar doğru görünmüyor.

İngiliz sürücü, Formula 1 dünyasında her zaman olduğu gibi diğer takımlarla formalite icabı görüşmeler yaptığını söyledi.

McLaren ile yeni bir sözleşme imzalayan ve 2025 sonuna kadar takımda kalacak olan Norris, yeni McLaren anlaşmasının kısmen Red Bull'un ilgisiyle mümkün olup olmadığı sorusuna "Hayır, hiç de bile."

"Daha ziyade sözleşmemin sonuna geliyordum. Onlarla derinlemesine görüşmeler olmadı. Herkes sürekli birleriyle görüşüyor, ben de onlarla konuştum. Başka insanlarla da konuştum."

"Bu sadece bir konuşma. Hemen birlikte neler yapabileceğimizi tartıştığımız bir şey değil. Sadece birbirinizle iletişim halinde oluyorsunuz, aslında her şey bu kadar basit."

"Bir önceki sözleşmemin süresi dolmuştu ve hal böyle olunca masada hangi seçeneklerin olduğuna bakıyorsunuz. Olasılıkların neler olduğunu, önümüzdeki yıllarda neler olacağını öğrenmeye çalışıyorsunuz."

"Yani sadece Red Bull ile konuşum gibi bir durum yok. Her sürücü diğer takımlarla konuşma yapar. Hepsi bu kadar." cevabını verdi.

Norris, hiçbir zaman Woking merkezli takımdan ayrılmanın eşiğinde olmadığını vurguluyor.

"Şimdiye kadar burada hep mutluydum. Diğer taraflarla görüşmeden önce hep ilk McLaren ile görüştüm. Bu işler böyle yürür."

"Benim için en iyi şey şu anda sahip olduğum kontratımdı. Bu, önümüzdeki üç, dört veya beş yıl boyunca burada kalacağımın garantisi."

"Bunu çok güzel bir duygu olarak görüyorum, bana rahatlama sağlıyor."