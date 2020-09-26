Norris, Rusya GP'de yeni burun ve ön kanatla yarışacak

Norris, Cuma günü piste normal ayarlar ile çıktı - kendisi daha önce yaptığı açıklamalarda, bu stratejinin yeni parçanın hasar görmesinden kaçınmak için yapıldığını söylemişti - ancak takım, geçen akşam hangi yöne gidecekleri konusunda son kararını verdi.

Herhangi bir hasar meydana gelmesi halinde sorun yaratacak olan yedek parça eksikliğine rağmen McLaren, yeni versiyonla devam etmeyi ve pazar günü tam yarış mesafesinde bu güncellemeyi denemeyi seçti.

Norris cumartesi günkü üçüncü seansı 20. sırada tamamladı. Ancak bunun sebebi sıralama simülasyonu yapmamasıydı. Diğer tarafta Sainz, normal burunla üçüncü olarak cesaret verici bir iş yaptı.

Takım patronu Andreas Seidl, Sky F1'e “İyi bir Cuma günü geçirdik. Umarım ivmeyi ileriye taşıyabiliriz. Gece boyunca araçta bazı değişiklikler yaptık. Bu yüzden umarım performans anlamında bir sonraki adımı atabiliriz."

“Yeni burun konseptini sabah Lando Norris ile kullanmaya devam etme kararı aldık. Bunu yarışa ve sıralama turlarına taşımayı hedefliyoruz. Carlos’un ise eski konseptle devam etmesine karar verdik."

“Bu yeni burnun, adım adım aşamalı olarak kullanmaya çalışacağımız daha geniş bir paketin sadece bir parçası olduğunu bilmelisiniz. Bu nedenle bu burundan hemen kazanç elde etmeyi beklemiyoruz. Ancak yine de olabildiğince fazla veriyi, olabildiğince erken bir noktada toplamak bizim için önemli olacak. Bu nedenle her iki araçla da farklı bir yön tercih etmeye karar verdik."

“Aynı zamanda şu anda büyük bir lojistik zorluk var ve yeni burunla ilgili parça sayımız çok az. Bu yüzden böyle ilerliyoruz." dedi.

McLaren'ın çözümü, Mercedes tarafından kullanılan ve daha sonra Racing Point ile Renault'nun da kullanmaya başladığı burun tasarımıyla benzerlik gösteriyor