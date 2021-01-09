Norris: "İngiltere'yi temsil ederken Russell'la beraber Hamilton'u örnek alabiliriz"

İngiltere, geride kalan 70 yılda 10'u dünya şampiyonu olmak üzere 164 isimle F1'de yer aldı ve şu anda Hamilton, Norris ve Russell tarafından temsil ediliyor.

7 şampiyonluk ve 95 galibiyetiyle beraber Hamilton, tüm zamanların en başarılı sürücülerinden bir tanesi konumunda yer alıyor.

Mercedes pilotu henüz 2021 ve sonrası için Brackley merkezli ekiple sözleşme yenilemedi. Kariyerinin alacakaranlığına girdiği düşünüldüğünde Birleşik Krallığı temsil etmek için hazırda bekleyen iki isim var: Norris ve Russell.

Norris, Sky Sports'a bu sorumluluğu üstlenip üstlenemeyeceklerine dair şöyle dedi: "Ben öyle düşünüyorum ve buna inanmak istiyorum."

"Gelecek yıllarda sadece F1'de değil, ülkemizi diğer şekillerde de temsil edebileceğimize inanmak istiyorum."

"Lewis bunun için harika bir örnek oluşturdu. Onun çok iyi bir örnek oluşturduğu ve onun takip etmemiz gereken pek çok şeyi olduğunu düşünüyorum."

"Göreceğiz... Bu büyük bir yük. O hem çok iyi bir figür hem de harika bir insan. Lewis, hem kendim hem de George'un örnek alması için harika bir adam."

Norris ve Russell sezon boyunca potansiyellerini gösterdiler. Norris bunu podyuma çıkarak yaptı ve Russell da zaten hem Mercedes hem de Williams'ta yaptıklarıyla sporun en iyi genç yeteneklerinden biri olarak görülüyor.

Yuki Tsunoda'nın AlphaTauri'ye gelişiyle F1'deki en genç sürücü unvanına veda edecek olan Norris, yeni takım arkadaşı Daniel Ricciardo ile birlikte kendi gelişimini hızlandırmayı umuyor.

Mevcut ilişkileri hakkında konuşan Norris, "Bazen konuşuyoruz ama muhtemelen insanların düşündüğü kadar değil."

"Renault'da yarıştığı dönemde bazı iyi mücadelelerimiz oldu."

"Biz iyi arkadaşlarız. Basın toplantılarında ve röportajlarda eğlenceli anlar yaşadık. Eminim ki gelecek yıl ve sonrasında birlikte güzel zamanlar geçireceğiz."

"Tabii ondan bir şeyler öğrenmem için de iyi bir fırsat. Birden fazla yarış ve podyum kazandığı için kendimi daha iyi bir pilot olarak hazırlamamda pek çok faydası olacak." dedi.