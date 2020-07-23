Norris, Russell'ın kendisini göstermesinden mutlu

Russell, Steiermark GP öncesinde yağmurlu sıralamalarda 12. olurken, Macaristan'da aynı sonucu kuru zeminde almayı başardı.

Buna karşın Williams pilotu iki yarışta da pek şanslı değildi. Her iki yarışta da Russell startta pozisyonlarını kaybetti.

Motorsport.com'a konuşan Norris, "Onun için kesinlikle mutluyum. En azından birileriyle yarışma fırsatı yakalayabildi."

"Geçen sene onun için üzüldüm çünkü o iyi bir adam ve onunla iyi anlaşıyorum. O, çok iyi bir pilot. Geçen sene Williams'ın olduğu yere bakınca, onun o pozisyonda olması üzücüydü."

"Williams sezon öncesi testlerde büyük adım atmayı başardı. En başından rekabetçi görünmeyi başardı. Bizden çok geride değillerdi. Bu yüzden onların Macaristan'da hızlı olmalarını bekliyorduk."

"Tüm hesaplamalarımıza göre, onların rekabetçi olmalarını, daha çok Q2 ve hatta Q3'e kalacaklarını düşünüyoruz. Yine de o açık bir şekilde iyi iş çıkardı."

"O, şu anda F1'de henüz 2. ya da 3. yarışına çıkan bir pilota karşı mücadele ediyor. Bu açıdan ne kadar iyi iş çıkardığını kıyaslamak zor. F1'de 4-5 senedir mücadele eden pilotlara karşı mücadele etmiyor."

"Bu yüzden evet, şu anda söylemesi zor olan şey ne kadar iyi iş çıkardığı. Ancak aynı zamanda onun yukarılarda mücadele ediyor olması ve Williams'ın tekrar mücadele edebiliyor olması güzel." dedi.