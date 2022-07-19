Norris, Russell'ın daha farklı bir yaklaşım göstermesi gerektiğini düşünüyor

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2022 sezonunun istikrarlı ismi Russell, Britanya GP hariç tüm yarışları tamamlamayı başardı ve tamamladığı tüm yarışlarda ilk beş içinde yer aldı. Şampiyonayı 128 puanla beşinci sırada sürdüren Russell, takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın da 19 puan önünde yer almakta.

Yakın arkadaşının performansını övden Norris, Russell'ın Williams'ta mazlum olarak görüldüğü ve daha az baskı altında olduğu üç sezona kıyasla daha ciddi bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini düşünüyor.

Norris, "Bence [Russell] her zaman etkileyiciydi, ancak artık Lewis'e karşı yarışıyor ve çok daha büyük bir takımın bünyesinde bulunuyor, bu daha fazla sinir, daha fazla baskı getirir. Şu ana kadar her şeyi çok iyi yürüttü."

"O oldukça tutarlı ve her şeye sahip bir pilot. Bu sezon nasıl performans gösterebildiğini ve her zaman burada olduğunu görmek çok iyi bir duygu -Silverstone hariç, muhtemelen en kötü hafta sonuydu."

"Birçok insanın F1'de bulunmanın baskısı ve gerilimi, ayrıca farklı takımlarda farklı çevrelerle karşılaşmalarından ötürü değiştiğini düşünüyorum. Bu, insanları etkileyen bir şey."

"Sanırım zorluklar çekmesine rağmen iyi bir iş çıkaran takımlardayken daha özgür hissediyorsunuz, sürekli zirvede gibi hissediyorsunuz."

George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ancak daha büyük bir takıma gittiğinizde, herhangi birinin hata yaptığınızı görebileceğini asla hissetmek istemezsiniz ve bu nedenle biraz daha açık, biraz daha düzgün davranmak istediğinizi hissedersiniz, daha fazla şaka yapmak istemezsiniz."

"Kısacası bir insan bilerek değişmiyor, sadece içinde bulunduğunuz ortam insanların hareket etme ve tasvir edilme şeklini etkileyebiliyor."

Norris, 2020'de takımla ikinci sezonunda daha ciddi bir yaklaşım sergilemek için bilinçli bir çaba gösterdiği McLaren'da yaşadığı durumun da buna benzer olduğunu kabul etti.

Britanyalı pilot, "Kesinlikle aynı şey. Aslında biraz da farklı çünkü bence bu daha çok kendi seçimim gibiydi."

"2019'da olduğum insan gibiyim ama böyle davranmaktan çok fazla kötü bir şekilde tasvir edildiğimi hissediyorum."

"Yani bu daha çok kendi seçimim gibiydi, muhtemelen F2 ve F3'te daha da böyleydim, ama sonra F1'e giriyorsun ve aniden tüm kameralar senin üzerine geliyor, dolayısıyla düzgün davranmak istiyorsun." dedi.