Norris: "Russell, Mercedes'e geçtikten sonra ciddileşti"

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George Russell, Williams'ta geçirdiği üç yılın ardından bu yıl Mercedes'e katıldı ve Alman üreticide Lewis Hamilton'la takım arkadaşı oldu.

İngiliz pilot şimdiye kadar neredeyse hatasız bir sezon geçiriyor ve şampiyonada takım arkadaşının önünde yer alıyor.

Russell, Mercedes'e katılmadan önce esprili yapısı ve griddeki diğer genç sürücülerle olan pozitif ilişkileriyle de öne çıkıyordu.

Russell'a yakın isimler arasında yer alan Lando Norris, vatandaşı hakkında sorulan soruya şöyle yanıt verdi: “George'un kariyerine yakından bakan herkes hemen etkilenir."

"Fakat şimdi Mercedes gibi bir takımda Lewis Hamilton'a karşı yarışıyor ve büyük baskı altında olmasına rağmen inanılmaz bir performans sergiliyor."

"En iyi takıma geçiş asla kolay değildir. Hız anlamında problemi bir aracı sürüyorsanız, hatanın maliyeti küçük olduğu için çok daha rahat bir sürüş yaparsınız. En iyi takımda ise durum daha farklı oluyor. Farklı bir ortam sürücüyü değiştirebilir."

"En iyi pozisyonlar için savaşırken, yaptığınız iş anlamında çok daha ciddi olursunuz. George her zaman ciddi biri oldu ancak Mercedes'te bu nitelikleri daha da belirgin hale geldi. Bence takımdaki ortama uyum sağladı."

"Formula 1'deki ilk sezonumun ardından tamamen yanlış algılandığımı fark ettim. Daha direkt, daha amaçlı olmalıydım, aptal gibi görünmemem gerekiyordu. Bu kararı bilinçli olarak verdim."