Norris, ruh sağlığı hakkında konuşma nedenini açıkladı

Lando Norris, ruh sağlığıyla ilgili yaşadığı sıkıntılar hakkında, onu konuşmaya teşvik eden şeyin ne olduğunu açıkladı.

McLaren sürücüsü, F1'deki ilk sezonunda kendine güvenmekte zorlandığı konusunda açık sözlü davrandı ve geçtiğimiz günlerde, kötü bir hafta sonu geçirdiğinde "çoğu zaman depresif" hissettiğini söyledi.

Norris, konuşma kararının, başkalarını da aynı şeyi yapmaya teşvik edeceğini umduğunu ve sporcular arasında, ruh sağlığı hakkında daha kapsamlı bir tartışmanın başladığını görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Norris, RacingNews365.com'a, "İlk olarak, daha fazla insan bu konuda konuştuğu ve bunun, onlara ve diğerlerine sadece fayda sağlayacağını anladıkları için mutluyum."

"Bunu yapmanın negatif bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Bu sadece daha iyiye gitmenize yardımcı olacak ve eğer büyük bir takipçi kitlen, seni izleyen çok fazla insan veya herhangi bir şey varsa, o zaman sıkıntı yaşayan diğer insanlara da sadece yardım etmiş olursun."

"Bu yüzden, bunu kabul eden, bunun hakkında konuşmaktan mutlu ve öz güvenli olan insanların arasında olmaktan çok mutlu ve gururluyum." dedi.

Lando Norris, McLaren, on the grid Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Norris, bu konuda konuşarak, kendisini takip eden birçok hayranı üzerinde bir etkisi olabileceğini bilmekten mutlu olduğunu ve bunun kanıtını da aldığı mesajlar aracılığıyla gördüğünü söyledi.

İngiliz, "Bu konuda konuşmanın, çok iyi bir şey olduğunu düşündüren en büyük şeylerden biri hayranlarım ve takipçilerim."

"Özellikle henüz bunun hakkında açıkça konuşmadan önce, bunu ima ettiğimde, birkaç kişi onlara ne kadar yardımcı olduğumu ve onlar üzerinde yapabileceğim etkiden bahsetti."

"Zamanla, yüzlerce ya da binlerce insan üzerinde yapabileceğim etkinin, çok büyük olduğunu fark ettim."

"Yani, onların, arkadaşlarının veya ailelerinin çok daha iyi hissetmesine yardımcı olduğuma dair mesajlar almak, başka bir insana ne kadar yardımcı olabileceğini görmek inanılmaz bir şey."

"Bunu gördükçe, sahip olduğum takipçi ve hayran kitlesi ile, Formula 1'de oluşturabileceğim etkiyi ve bulunduğum yeri fark ettim."

"Bu nedenle, bunun hakkında daha açık sözlü olmanın ve mümkün olduğunca çok insana yardım etmeye çalışmanın daha iyi olacağını düşündüm." dedi.