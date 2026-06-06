Norris: "Risk almayı seçtim ama karşılığını alamadım"

Cuma günü yaşadığı batarya arızasının ardından cumartesi günkü sıralama turlarında da aradığı tempoyu bulamayan son dünya şampiyonu Lando Norris, seansın sonunda sekizinci sıraya yerleşti.

Seansın ardından konuşan Britanyalı pilot, gerçekçi beklentilere sahip olduğunu dile getirdi.

"Dürüst olmak gerekirse 8.’lik benim için sürpriz olmadı, aşağı yukarı bu sonucu bekliyordum. Liderin çok gerisindeyiz; Oscar’la benim attığım turlara bakarsak zirvenin 0.6 - 0.7 saniye kadar gerisindeyiz.”

“Araçta belki daha iyisini yapacak potansiyel vardı ama bu bile gridde bizi bir sıra yukarı taşımaya yetmedi.”

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Diğer takımlarla aramızdaki fark çok açık. Geçen yılki gibi araca güvenebildiğimiz, yol tutuşunu hissettiğimiz ve limitleri zorlayabildiğimiz bir hafta sonu geçirmedik.”

“Ama hayat bu, şu an bulunduğumuz konum tam olarak burası. Beklentilerim yüksek değildi ve nihayetinde gerçekçi bir sonuç aldık.”

“Sıralamalarda tempo yakalamak ve 3-4 sıra birden yükselmek için çok çabaladım, sınırları zorlarken küçük hatalar olabiliyor.”

“Bugün risk almayı seçtim ama karşılığını alamadım. Monaco’da işler böyle.”

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Yarın için şimdiden Barselona'yı çok daha sabırsızlıkla beklediğimi söyleyebilirim. Yine de burası Monaco; hiçbir şey de olmayabilir, her an her şey de değişebilir.”

“Strateji konusunda agresif olmaya çalışacağız. Güvenlik araçları veya sanal güvenlik araçlarıyla şansın bizim yanımızda olmasını umacağız."