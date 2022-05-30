Norris: "Risk aldığınızda bazen kaybeder, bazen kazanırsınız"

Haberi dinle

Norris, Monako GP sıralamalarında beşinci olarak en iyi iki takımın arkasında en iyi sonucu alan isim olmuştu.

McLaren pilotu bugünkü yağmurlu startın ardından yerini korudu ve pit stoplara kadar beşinci sırada kaldı. Ancak Norris, ilk pitlerde geçiş lastiklerine geçmesinin ardından yağmur lastiklerinden doğrudan kuru zemin lastiklerine geçen Russell'a geçildi ve yarışı onun arkasında 6. sırada tamamladı.

Yarışı değerlendiren Norris, "Mercedes'e bir pozisyon kaybetsek de iyi bir yarıştı. Bazen bu tür koşullarda bunlar olur. Bir tur pite erken gelme riski alabilirsiniz. Bu bir risktir. Bazen o yüzden kaybeder, bazen kazanırsınız. Bugün onlar kazandı. Bu yüzden adil olmalıyız. George da iyi iş çıkardı."

"Biz yarıştan neredeyse maksimumu aldık. En hızlı turu attık ve yarışın sonunda iyi performansa sahiptik. Lastik koruma açısından yarış performansında biraz geride kalmış olabiliriz ya da bu tür şeyler olmuş olabilir. Ancak bunun dışında iyi bir yarıştı, iyi puanlar aldık ve bundan dolayı mutluyum." dedi.

Russell, yarıştan sonra yaptığı açıklamada pit stoplar esnasında Norris'e karşı süper bir geçiş yaptığını, geçişin ekranlara yansımaması nedeniyle üzgün olduğunu söylemişti.

Russell'ın bu yorumu için Norris, "Süper mi? Eğer o süper bir geçişse, George şimdiye kadar kötü geçişler yapmış olmalı. O esnada pitten çıkıyordum. O, kuru zemin lastikleriyle bir tur geçirmişti, o esnada kuru zemin lastikleri olmalıydı ve o lastiklerini ısıtmıştı, benimkilerse soğuktu. Gelip yanımdan geçti, bu kadar basit." şeklinde karşılık verdi.

McLaren takımı, yarışın sonunda gelebilecek olası bir yağmur ihtimaline karşı Norris'ten lastiklerini korumasını istemişti.

Bu konu hakkında konuşan Norris, "Monako hakkında düşünecek çok fazla şey var. Bu şartlarda yarışmak asla kolay değildir. İyi bir pozisyondayız. İyi puanlar kazandık ve çok fazla risk almak istemedik. Onlar her şeyi iyi sebeple yaptılar ve söyledikleri her şeyi iyi gerekçelerle söylediler." dedi.