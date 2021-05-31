Norris, Ricciardo’ya hızını bulmasında "yardımcı olmaya çalışıyor"

Ricciardo, Renault’dan ayrılmasının ardından bu sezon, yeni takımı McLaren’a alışmakta oldukça zorlandığını birçok kez dile getirdi.

Birçok kişi, 7 kez Grand Prix kazananının, kendisinden 10 yaş küçük olan takım arkadaşı Norris karşısında üstünlük sağlaması bekliyordu.

Fakat bu sene şu ana kadar bunun tam tersi yaşandı ve İngiliz pilot beş yarışın ikisinde podyuma çıkarak pilotlar şampiyonasında üçüncü sıraya yerleşti.

Öte yandan Avustralyalı pilot, McLaren’ın bu sene kazandığı 80 puandan yalnızca 24’ünü takıma getirdi ve Monako Grand Prix’si ardından Norris'in bazı performans verilerindeki seviyeye ulaşamayacak bir konumda olduğuna “ikna olmadığını” söyledi.

Ancak Norris, 31 yaşındaki takım arkadaşının eleştirileri haksız çıkarmasının sadece bir an meselesi olduğunu düşünüyor ve bu gerçekleştiğinde mücadeleye hazır olduğunu söylüyor.

Norris, Channel 4'e verdiği demeçte, "Daniel'ın araca alıştığında neler yapabileceğini biliyorum, bu yüzden kendime fazla güvenip çocukça davranmayacağım."

“Ona çok saygı duyuyorum ve şimdiden ondan çok şey öğrendim. Araca ve takıma alışmak zaman alsa da, gerçekten iyi olduğu çok fazla şey var ve bunlardan ders çıkarıp ben de bunları uygulamaya başladım.

"Bu yüzden inanılmaz bir sürücü, neden bu kadar iyi olduğunu anlıyorum ve bunu zaten gösterdi."

"Fakat evet, hızını bulması zaman alıyor. Elimden geldiğince ona yardım etmeye çalışıyorum ve günün sonunda biz takım arkadaşıyız."

“Bunu hafife almıyorum çünkü er ya da geç alışacağını ve hızlı olacağını biliyorum. Sonrasında herkes ‘ah, sana söylemiştim!’ diyecek. Ancak ben, bunun için hazırım." dedi.

Ayrıca Norris'in 3. olduğu ve takım arkadaşına tur bindirdiği Monako Grand Prix'sinde 12. sırada finiş gören Ricciardo, Azerbaycan'daki yarış öncesinde kafasını toplamak için birkaç gün izin aldığını da belirtti.

Daniel Ricciardo, McLaren, with engineers after Qualifying 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images