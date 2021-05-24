Norris: "Ricciardo’ya teşekkür etmek için el salladım"

Norris'in, Formula 1'de bir pilotu geçerken ona el salladığını daha önce birçok kez gördük ve aslında çoğu daha derin bir anlam ifade etmese de, bazıları bunu kibirli bir davranış olarak değerlendiriyor.

Monako'da ise Norris, McLaren'daki yeni takım arkadaşı Ricciardo'ya tur bindirirken el salladı ancak İngiliz pilot, çoğu kişinin iddialarının aksine bunun sadece bir teşekkür olduğunun altını çizdi.

Channel 4 sunucusu Steve Jones, Norris'e takım arkadaşına tur bindirirken el sallamasının "sonra görüşürüz ezik!" anlamına mı geldiğini sorduğunda genç pilot, bu bir "teşekkür ederimdi" cevabını verdi.

Norris, “Bunun gerçekten önemli olduğunu sanmıyorum. Monako'da herkes birbirinin arkasında sıkışıp kalıyor, bu yüzden kimsenin bunun hakkında konuşmasına gerek olduğunu düşünmüyorum."

"Daniel'ın [bir tur geride kalmaktan dolayı] herhangi bir utanca ya da başka bir şeye ihtiyacı yok. Sadece bir mavi bayraktı ve Monako'da bununla karşılaşmak çok kolay çünkü sadece araçların arkasına sıkışıp kalıyorsunuz."

“Bu yüzden bunun gerçekten bir önemi yok."

"Bence Daniel yarışta iyi bir tempoya sahipti. Onun önüne geçtiğimde arayı hemen açamadım.” dedi.

Norris, araçta ilerleme göstermeye devam ederken Ricciardo'nun MCL35M'te zorlanması hakkındaki düşüncelerini de dile getirdi.

Daniel Ricciardo, McLaren, with engineers after Qualifying 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İngiliz pilot, "Şu an sadece araca olan güveni hakkında sorunlar yaşıyor ki ben hafta sonu boyunca bu konuda kendimi iyi hissettim. Fakat bu hisse sahip olmadığınızda, bu tür araçlarda gerçekten sınırları zorlamak için hızdan ve güvenden yoksun oluyorsunuz."

“Bu zor ama Barselona'da gördüğümüz gibi, araçta iyi hissettiğinde orada [önde] oluyor."

"Ancak durum böyle olmadığında, zorlanıyor. Bu ona bağlı.” dedi.

Norris, bu sezonki ikinci podyumunu alarak, pilotlar şampiyonasında Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın arkasında üçüncü sıraya geri döndü.

Ricciardo ise takım arkadaşından 32 puan geride, 8. sırada yer alıyor.