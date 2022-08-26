Norris: "Ricciardo'nun yaşadığı sorunlara sempati duymuyorum"
Lando Norris, Daniel Ricciardo'nun MCL36 ile yaşadığı zorluklar karşısında Avustralyalı pilota sempati duymuyor ve takım arkadaşının hızlanmasına yardım etmenin kendi görevi olmadığını ekliyor.
Bu sezon başında kendisinin de MCL36 ile zorluklar yaşadığını söyleyen Norris, sürüş stilini yeni araçla güçlü performans gösterecek şekilde uyarladığını ekledi.
Norris, Daniel Ricciardo'ya veri paylaşımı yaparak yardımcı olduğunu ancak hızlanmasını sağlamanın kendi sorumluluğu olmadığını belirtti.
Norris, Avustralyalı pilota sempati duyup duymadığı sorulduğunda net yanıt verdi.
Norris, "Bunu söylememeyi tercih ederim ama hayır."
"İnsanlar şimdi bunu söylediğim için muhtemelen benden nefret edecekler. Bu zor bir durum ve gelecekte bu araçlarla veya farklı bir takımda böyle bir şeyle karşı karşıya kalacak mıyım bilmiyorum."
"Bu yüzden gelecek için kendimle çelişmek istemiyorum. Bu açıdan kendi sürüşüme ve işime odaklanmalıyım."
"Başkasına yardım etmek benim işim değil. Ben bir koç değilim ve burada olma sebebim bu tür şeyler yapmak değil."
"Sadece en iyi performansımı sergilemek için buradayım. İnsanların benden bu tür bir şey beklemesi doğru olmaz."
"Birkaç yıl iyi performans gösteremezsem F1 kariyerim bitebilir. Yani kendime odaklanıyorum. Her sürücü içinde bulunduğu duruma uyum sağlamak zorundadır. Şahsen bunu başardığımı hissediyorum." dedi.
"Bu, içine girip hemen iyi şekilde sürebileceğim ve tam olarak istediğim performansı gösterebileceğim bir araç değil."
"Yılın başında Daniel kış testlerinde bile benden daha iyi performans gösteriyordu. Onu iyi şekilde anlaşmış ve aracı istediği gibi kullanabiliyormuş gibiydi."
"Son üç yıla kıyasla farklı bir sürüş tarzı seçmek zorunda kaldım. Ben uyum sağladığımı hissediyorum, o da öyle. İşlerini düzgün yapamıyorlar diye griddeki diğer sürücülere sempati duymam gerektiğini düşünmüyorum." dedi.
Ricciardo'nun hayal kırıklığı yaratan performansı sözleşmesinin erken feshedilmesine yol açtı. Bundan ötürü seneye Norris'in yanında muhtemelen Oscar Piastri olacak.
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