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Formula 1 / Son dakika

Norris: "Ricciardo'nun galibiyet tecrübesi McLaren'ı ileriye taşıyabilir"

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Norris: "Ricciardo'nun galibiyet tecrübesi McLaren'ı ileriye taşıyabilir"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Lando Norris yeni takım arkadaşı Daniel Ricciardo’nun, F1’de önceden edindiği galibiyet tecrübesiyle McLaren’ı 2021’de “ileriye taşıyabileceğini” söyledi.

Carlos Sainz 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel’in yerine Ferrari’ye geçtikten sonra McLaren, elini çabuk tutarak 2 yıllık bir anlaşmayla Renault sürücüsü Ricciardo’yu takıma katmıştı.

Ricciardo 2018’de Red Bull’dan ayrılarak Renault’ya geçtiğinden beri McLaren’ın odağındaki bir isimdi. Avustralyalı pilot Red Bull’da geçirdiği 5 sezon boyunca adına 8 grand prix galibiyeti yazdırmıştı.

2019’da çaylak Norris’le birlikte Sainz’le anlaşan McLaren, böylelikle 2021 sezonunda 3 yıldır ilk defa yarış galibiyeti olan bir isimle yarışmış olacak.

Norris, McLaren’a geçen Ricciardo’nun; Red Bull’daki yarış galibiyeti tecrübesinden ve Renault’yu gridin ilerisine taşırken edindiği deneyimle takıma katkıda bulunacağını düşünüyor.

Motorsport.com’a konuşan Norris, “Çok iyi olacak. Ricciardo birçok şeyde yeni bir bakış açısı kazandıracak.”

“Yorumlarının Carlos’la benzer olacağını düşünüyorum çünkü Carlos da Renault için yarışmıştı ve muhtemelen o zamanki aracın da birçok özelliği şimdikiyle benzerdi.”

“Carlos çoğu zaman, Renault aracını sürdüğünde bazı şeylerin nasıl hissettirdiğine ve takımın farklı durumlarda nasıl davranışlar sergilediğine dair konuşurdu. Birçok sürücünün sahip olduğu bilginin çoğu - Carlos’tan da gördüğüm kadarıyla- yarıştıkları diğer takımlara ait bilgiler.”

“Daniel, Red Bull’la daha fazla çalıştığı için; nasıl galibiyet alınır, takımlar nasıl kazanır ve bunun için nasıl bir araca ihtiyaç olduğu gibi bilgilere sahip. Carlos’un böyle bilgilere sahip olmadığını düşünüyorum.”

“Bu da Daniel takıma geldiğinde çok iyi olacak, çünkü bu taze fikirleri vererek takımın ileriye taşınmasına yardımda bulunacak. Bunun çok iyi olacağını düşünüyorum.”

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Norris geçtiğimiz sene Haziran ayında, Avusturya’daki ilk yarışta 3.lüğü alarak ilk F1 podyumunu kazandı.

Norris griddeki ilk 2 sezonunda performansıyla birçok kişiyi etkilemişti, fakat İngiliz pilot; Ricciardo gibi kendisini kanıtlamış bir yarış galibine karşı yarışma fırsatının kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Norris, “Farklı birisiyle çalışmak ve yeni şeyler öğrenmek benim için çok güzel olacak.”

“Fakat aynı zamanda yarışlar kazanmış ve birçok insanın griddeki en iyi pilotlardan biri olduğunu söylediği bir sürücüye karşı yarışmak, benim kendimi ona karşı kıyaslamam için iyi bir fırsat olacak. Sadece bir yarış galibi olduğu için bile onunla birlikte çalışmak çok iyi bir şans.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren
Editör Luke Smith

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