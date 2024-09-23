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Formula 1 Singapur GP

Norris, Ricciardo'nun en hızlı turu atması hakkında: "Yapacak bir şey yok, onu tebrik ederim"

Lando Norris, Daniel Ricciardo'nun Singapur Grand Prix'sinin sonunda en hızlı turu atmasıyla ilgili bir sorunu olmadığını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren MCL38, 1st position, parks his car in Parc Ferme

Lando Norris, McLaren MCL38, 1st position, parks his car in Parc Ferme

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris ekstra puanı almak üzereyken Ricciardo yeni lastikler için pite girerek en hızlı turu attı.

Bu durum, daha önce Red Bull ve RB'nin ikili takım yapısını eleştiren McLaren CEO'su Zak Brown tarafından sorgulandı.

Ricciardo'nun puanı almasına tepkisinin ne olduğu sorulduğunda Norris, "Yapabileceğim bir şey yok, onu tebrik ederim."

"Yarışın ortasında lastikler iyi durumdayken daha hızlı bir tur atabilmek için elimden geleni yaptım ama olmadı."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Sonuçta her şeye sahip olamam. Bir stintin ortasında sert lastikle, yeni yumuşak lastik kullanan birini geçemem. Hayat tam olarak bu şekilde." şeklinde yanıt verdi.

Britanyalı pilot, Ricciardo'nun geç attığı en hızlı turla ilgili hiçbir endişesi olmadığını vurguladı.

Norris, "Şikayet edecek bir şey yok."

"Yani evet, akıllıca bir oyun oynadılar ve Daniel için mutluyum. Hepsi bu kadar." dedi.

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