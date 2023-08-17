Norris: "Ricciardo'nun dönüşüne hiç şaşırmadım"
Lando Norris, eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun Formula 1'e dönmesine şaşırmadığını söylüyor.
Daniel Ricciardo, McLaren'da iki yıl geçirdikten sonra koltuğunu kaybetmiş ve bu yıl Red Bull'un yedek pilotu olmuştu.
Avustralyalı pilot, bu rolde geçirdiği 7 ayın ardından AlphaTauri ile pistlere döndü.
Ricciardo'nun eski takım arkadaşı Lando Norris'e Avustralyalı pilotun yaptığı geri dönüş soruldu.
Bu konudaki görüşlerini aktaran Norris, "Verdiği bazı röportajları gördüm ve geri dönmesine şaşırdığımı söyleyemem, aslında hiç şaşırmadım."
"Sadece Nyck'in takımdan gönderilmesiyle geri döndü. Nyck kovulmasaydı, geri dönmezdi. Yani yakın olan bir şeydi ya da değildi diyebileceğimizi sanmıyorum. Formula 1'e dönme şansı olsaydı dönecekti ve sanırım AlphaTauri ile -gelecek için- iyi bir fırsat yakalayabilir."
"Sonuçta Red Bull'a geri dönmek istiyorsa, o zaman bu muhtemelen iyi bir yer olacak. Belki başka bir takımla olsaydı, bunu kabul edip etmeyeceğini daha fazla düşünürdü."
Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
"Eğer yarış kazanabileceği bir araca geri dönmek istiyorsa, sanırım AlphaTauri bunun için mükemmel bir fırsat."
"Şimdi dönmesiydi, Formula 1'e geri döneceğinin garantisi de olmayacaktı." dedi.
De Vries'in kovulmasıyla ilgili de Norris, "Bu, diğer pek çok sürücünün başına gelmiş bir şey. Bu takımda diğer takımlardan daha fazla oluyor."
"Birinin kariyerinde böyle bir şey olması acımasızca. Nyck'i takdir ediyorum ve çok iyi bir sürücü olduğunu düşünüyorum. O yüzden başka bir yerde koltuk bulmakta zorlanmayacağını düşünüyorum. Fakat sanırım Formula 1'de olmak hayal gibi bir şey ve bu kadar çabuk bitmesi üzücü."
"Sadece 10 yarışın olması kolay bir şey değil. Bir yandan da Oscar'a bakıyorum, bu Formula 1'deki ilk sezonu ve son derece iyi bir iş çıkarıyor." dedi.
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