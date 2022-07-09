Norris: "Ricciardo'nun bir sorusu olursa cevaplamaktan mutluluk duyarım"

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Kariyerinin en zor dönemlerinden birini geçiren Ricciardo, son yedi yarışta yalnızca bir puan alabildi ve pilotlar şampiyonasını takım arkadaşının tam 43 puan gerisinde 14. sırada sürdürmekte.

Ricciardo'nun gelecek sezon için bir sözleşmesi olmasına rağmen, kötü performansı göz önüne alındığında, 2023'te takımda kalıp kalmayacağına dair spekülasyonlar tam gaz devam ediyor.

Kendisinin ve Ricciardo'nun "her zaman birbirlerinin verilerine baktıklarını" ve "birbirlerine her zaman sorular sorduklarını" doğrulayan Norris, takım arkadaşına yardım edebilmek için daha fazlasını yapmaya hazır.

GPFans'a konuşan Norris, "Başka birine soru sormak, bu asla yapmak isteyeceğin bir şey değil."

"Elimizden geldiğince [Ricciardo ile] birbirimize yardım ediyoruz. Ondan öğrendiğim ve kullanmaya devam ettiğim şeyler var; sürüşüm, ayarlarım ve bunun gibi şeyler için iyi yaptığı pek çok şey var."

"Ama bana soracağı sorular varsa, örneğin arabada nasıl hissettiğimi bilmek istiyorsa mutlu olurum. Araçla ilgili bazı hislerim onunkilerle uyuşmuyor ve sürüş stilimiz de biraz farklı."

"Misal araçtaki dengesizlik benim için sorun değil, ön tarafı daha fazla zorlayabilirim. O ise [Ricciardo] daha dengeli bir araç tercih ediyor, belki biraz önden kayma da istiyor olabilir."

"Ben şunu yapıyorum, sen şunu yap demek hiç kolay değil; aynı şekilde tam tersi de sıkıntılı. Ancak birbirimize yardımcı oluyoruz ve bunda bir sakınca yok. Her şekilde yardımımı sunuyorum, tavsiyemi ya da duygularımı sunuyorum."

"Bana daha fazla soru sormak isterse, onları da cevaplamaktan mutluluk duyarım." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

Ricciardo'nun bu kadar çok zorlanmasına şaşırıp şaşırmadığı ve nedenini anlayıp anlamadığı sorulduğunda Norris, "Bazı noktaları anlayabiliyorum çünkü aracımızın sürmesi zor bir araç olduğunu hissediyorum."

"Geçtiğimiz birkaç yıldaki özelliklerimiz -[eski takım arkadaşı] Carlos [Sainz] bile bunu söyledi- oldukça spesifik ve benzersizler."

"İhtiyacınız olan sürüş tarzlarından bazılarına kimse alışkın değil ve bu nedenle biraz adapte olmanız gerekiyor."

"Geçen yıl bundan daha fazlasına sahip olduğumuzu söyleyebilirim ve buna uyum sağlamak kolay bir şey değil."

"Örneğin bazı virajlarda frene basmak ancak frene basmak istemediğinizi hissetmek, diğer virajlarda ise tam tersini yapmak gibi. Aracı her virajda nasıl kullanacağınız biraz belirsiz." yanıtını verdi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Kendisi için de her şeyin yolunda gitmediğini kabul eden Norris, "Benim için de pek kolay bir dönem değil, özellikle bu yıl araç çok farklı ve geçen yıl sahip olduğumuz bazı özellikler gitti, ayrıca başka özellikler de ekledik ve sürüş tarzımı değiştirmek zorunda kaldım."

"Benim de buna uyum sağlamam gerekti, dört yıldır McLaren'la birlikte olduğum için bu aracın içini dışını biliyor olmam gibi bir durum yok."

"Sezon başında, ilk birkaç testte Daniel'a göre daha çok zorlandım ve yeni araca biraz adapte olmam gerektiğini hissettim."

"Yaşadığı zorlukların bazılarını anlıyorum ama aynı zamanda kendime odaklanıyorum, hepsi bu. Yardım etmeye, tavsiye vermeye ve soruları yanıtlamaya ne kadar istekli olsam da, oraya sadece bunu denemek ve yapmak için gitmiyorum."

"Hâlâ kendi yarışıma odaklanmam, altıncı bitirmeye çalışmam ve iyi puanlar almam gerekiyor. Bu bir denge meselesi, dolayısıyla bazı kısımları anlıyorum, diğer kısımları ise o kadar iyi değil." dedi.