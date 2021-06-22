Norris, Ricciardo ile "agresif savunması" hakkında konuşmayı planlıyor

McLaren pilotları, Paul Ricard’da iyi bir yarış çıkarak 5. ve 6. sırada finiş gördüler. Bu sayede, takımlar şampiyonasındaki en yakın rakipleri Ferrari’nin 16 puan önüne geçmiş oldular.

Ancak Fransa Grand Prix'si, ikisi için de tamamen sorunsuz bir yarış değildi. Norris, ilk virajda AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ile mücadele ederken neredeyse çarpışıyorlardı.

Ayrıca Britanyalı sürücü, yarışın başında da harika bir start almamış ve iki pozisyon kaybetmişti. Bu sırada önüne geçen isimlerden biri de Ricciardo’ydu.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ardından Norris, Avustralyalı pilotu geçmek için harekete geçti ancak bu mücadelenin sonunda Norris pist dışına taştı. Yarış sonrasında genç pilot, takım arkadaşının savunma yaparken “agresif” davrandığını söyledi.

Motorsport.com’a verdiği demeçte Norris, “Agresif bir savunmaydı.”

“Daniel’la bir sorunum yok ama bence bunu yapmamalıydı.”

“Ancak yarışmak bunu gerektirir, muhtemelen ben de ona aynısını yapardım ama o anda kerb’ün tam kenarındaydım.”

“Eğer sağ tarafımda asfalt ya da başka bir şey olsaydı bundan şikayet etmezdim. Fakat, bu tümsekler ve titreşimler varken virajı dönemedim ve beni sıkıştırdığı için düz gitmem gerekti.”

“Bundan şikayet etmeye çalışmıyorum ama kesinlikle bu konuyu konuşacağız.” ifadelerini kullandı.

İkili, yarışın ilerleyen dakikalarında ise birbirlerine daha iyi davrandı ve Ricciardo, farklı stratejilerde oldukları için Norris'in önüne geçmesine izin verdi.

Norris'in stratejisi, bir kez daha damalı bayrağı ilk 5'te görmesinde önemli rol oynadı.