Norris: "Ricciardo'dan çok şey öğrendim"
Lando Norris, birlikte çalıştıkları dönemde Daniel Ricciardo'nun kendisine çok şet öğrettiğini söylüyor.
Daniel Ricciardo, McLaren'la geçirdiği iki yıllık süre zarfında Lando Norris'in performansına yaklaşmakta zorlandı ve her iki yılda da İngiliz pilotun gerisinde kaldı.
İşler geride kalan iki yıllık süre zarfında hiçbir şekilde iyiye gitmedi ve kontratın bir yıl erken feshedilmesine karar verildi.
Fakat Norris, bu süre içerisinde düzenli olarak geride bıraktığı Ricciardo'dan övgüyle bahsetti ve kendisinden çok şey öğrendiğini dile getirdi.
Norris, "Daniel ile yarışmak benim için onurdu."
"Aynı zamanda çok keyif aldım çünkü padokta tanıştığım en komik, en nazik adamlardan biri. Yine de biraz önyargılıyım çünkü herkesi tanımıyorum!"
"Daniel'dan çok şey öğrendim. Yarışlara olan yaklaşımı ve zihniyeti, en zor zamanları atlatmama, güçlü kalmama ve kendime inanmaya devam etmeme yardımcı oldu."
"Formula 1'e ilk geldiğimde bazı psikolojik sorunlarım vardı fakat son birkaç yılda Daniel sayesinde bunlarla nasıl başa çıkacağımı öğrendim."
"Dahası, aracı nasıl sürdüğünü dahi izledim. Daniel'in hangi konularda iyi olduğunu gördüm ve onun yaklaşımını benimsemeye çalıştım."
"Ondan öğrenmek kolay değildi ama kesinlikle daha iyi oldum, bu da benim için kesinlikle iyi bir şey." dedi.
Daniel Ricciardo, McLaren, with his engineer
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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