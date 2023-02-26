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Norris: "Ricciardo ve Piastri birbirinin tam tersi"

Lando Norris, yeni takım arkadaşı Oscar Piastri'nin birçok açıdan eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun tam tersi olduğunu düşünmekte.

Altay Gök
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Norris: "Ricciardo ve Piastri birbirinin tam tersi"
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Dramatik bir sürecin ardından bünyesinde bulunduğu Alpine'den ayrılan ve McLaren ile anlaşan Piastri, gelecek hafta Bahreyn GP'si ile kariyerinin ilk yarışına çıkmış olacak.

Yerini aldığı Ricciardo'ya göre daha sakin ve soğuk birisi olarak gösterilen Piastri'nin farklı yönlerini hızlıca fark eden bir diğer isim de Lando Norris.

RacingNews365'e konuşan Norris, "Oscar Daniel'den 11 veya 10 yaş daha genç ama sessiz."

"Bence kendisi şu anda Daniel'in tam tersi. Tabii ki Formula 1'deki ilk yılı, bu yüzden üzerinde büyük bir baskı var."

"Kariyerinin ilk yarışına çıkacak olması oldukça büyük bir an. Sanki çok tecrübeliymişim gibi konuşuyorum ancak sanırım henüz beşinci yılımdayım. Yine de bu onun için büyük bir an, bu yüzden dört gözle beklediğinden eminim."

"Takım için oldukça iyi bir iş çıkarıyor, önemli turlar atıyor ve faydalı geri bildirimler veriyor."

"Oldukça sevimli birisi ve şu ana kadar iyi anlaşıyoruz, bu yüzden birlikte yarışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

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