Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Di Grassi: "Vettel'in Formula E hakkında hiçbir fikri yok" Sonraki / Perez: "Araç içerisinde eskisi kadar rahat değilim ve bunun sebebini anlamalıyız"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Norris, Ricciardo ile aralarının bozuk olduğunu bir kez daha yalanladı

Lando Norris, sezon sonunda McLaren'dan ayrılacak takım arkadaşı Daniel Ricciardo ile aralarının bozuk olduğuna yönelik tüm söylentileri tamamıyla reddetti.

Matt Kew
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Norris, Ricciardo ile aralarının bozuk olduğunu bir kez daha yalanladı
Haberi dinle

Ricciardo ve McLaren, iki tarafın da birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getiremedikleri iki senenin ardından sözleşmenin bitmesinden bir sene önce yolları ayırmaya karar verdiler.

Bu iki sene boyunca Ricciardo sadece şok bir galibiyet elde ettiği 2021 İtalya GP'sinde podyum görebilirken, takım arkadaşı Norris ise beş podyum ve bir pole pozisyonu elde etmesinin yanı sıra Ricciardo'yu ciddi farklarla geride bıraktı.

Geçen hafta verdiği bir röportajda takım arkadaşının ayrılığını yorumlayan Norris, "kendisine karşı herhangi bir acıma duygusu hissetmediğini, bu yüzden insanların kendisinden nefret edebileceğini" söylemişti.

Bu yorumlar sosyal medyada yankı buldu ve birçok kişi eski takım arkadaşı Carlos Sainz ile gayet iyi bir ilişki kuran Norris ile yine bir diğer eski takım arkadaşı Max Verstappen ile aynı şekilde arası iyi olan Ricciardo'nun arasının gerildiğine yönelik düşüncelere kapıldı.

Geçen hafta yayınlanan bir videoda tüm pilotlar birbirleriyle konuşurken Ricciardo'nun bir köşede oturup yarışı beklemesi de çok konuşulmuştu.

Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Ancak Perşembe günü basın toplantısında konuşan Norris, takım arkadaşıyla aralarının bozulduğuna yönelik her türlü söylentiyi reddetti.

Norris, "Mümkün olduğunca çok insanla arkadaş olmak istiyorum -tıpkı şu anda Daniel ile olduğum gibi.

"Kendisiyle gerçekten iyi anlaşıyoruz, bazı nedenlerden dolayı insanlar aksini düşünüyor ama bu doğru değil. Birlikte çok eğleniyoruz, birlikte çok zaman geçiriyoruz."

"Elbette bazı şeyler farklı - çünkü o biraz daha büyük ve farklı şeylerle ilgileniyor, örneğin golf oynamayı vesaire sevmiyor. Bu yüzden sosyal medyada birlikte olduğumuzu çok fazla göremiyorsunuz."

"Ama arkadaşlığımızın iyi olduğunu ve birbirimize saygı duyduğumuzu düşünüyorum, bunun gelecekte de devam edeceğinden eminim." dedi.

Norris daha önce de sosyal medyada pek iyi karşılanmadığından bahsetmiş, ölüm tehditlerine ve çevrimiçi tacize maruz kaldığını açıklamıştı.

paylaşım
yorumlar
Di Grassi: "Vettel'in Formula E hakkında hiçbir fikri yok"
Önceki haber

Di Grassi: "Vettel'in Formula E hakkında hiçbir fikri yok"
Sonraki haber

Perez: "Araç içerisinde eskisi kadar rahat değilim ve bunun sebebini anlamalıyız"

Perez: "Araç içerisinde eskisi kadar rahat değilim ve bunun sebebini anlamalıyız"
Matt Kew Daha fazlası
Matt Kew
Albon'un son bölüme kalmasının arkasındaki sır ne? Belçika GP
Formula 1

Albon'un son bölüme kalmasının arkasındaki sır ne?

Bottas: "Yatırım aldığı takdirde Sauber'in kazanmaması için hiçbir sebep yok" Belçika GP
Formula 1

Bottas: "Yatırım aldığı takdirde Sauber'in kazanmaması için hiçbir sebep yok"

Horner: "Porsche-Red Bull anlaşmasında ilerleme kaydetmeden önce önümüzde uzun bir süreç var" Macaristan GP
Formula 1

Horner: "Porsche-Red Bull anlaşmasında ilerleme kaydetmeden önce önümüzde uzun bir süreç var"

McLaren Daha fazlası
McLaren
McLaren: "Piastri, önündeki 'büyük mücadelenin' tamamen farkında"
Formula 1

McLaren: "Piastri, önündeki 'büyük mücadelenin' tamamen farkında"

Norris: “McLaren’ın Alpine’i yenebilmesi için zamanı tükeniyor”
Formula 1

Norris: “McLaren’ın Alpine’i yenebilmesi için zamanı tükeniyor”

CRB kararı, Piastri'nin geleceğini nasıl belirleyecek? Belçika GP
Formula 1

CRB kararı, Piastri'nin geleceğini nasıl belirleyecek?

Son Haberler

Pilotlarıyla yaşadığı sorunlarda Alpine suçu kendisinde aramalı
Formula 1 Formula 1

Pilotlarıyla yaşadığı sorunlarda Alpine suçu kendisinde aramalı

Formula 1'in Sözleşme Tanıma Kurulu tarafından Cuma günü yapılan açıklama ile, 2023'te McLaren için yarışacak olan Oscar Piastri'yi içeren sözleşme tartışmaları sona ermiş oldu.

Schumacher: “Sıralamaların üçüncü bölümüne kalabilmek bizi şaşırttı”
Formula 1 Formula 1

Schumacher: “Sıralamaların üçüncü bölümüne kalabilmek bizi şaşırttı”

Haas pilotu Mick Schumacher, sıralama turlarında üçüncü bölüme kalmanın onun için bir sürpriz olduğunu söylerken yarınki yarışı başladığı sırada bitirse bile mutlu olacağını belirtti.

Russell, yarış için umutlu: "Podyum için savaşabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Russell, yarış için umutlu: "Podyum için savaşabiliriz"

Mercedes pilotu George Russell, sıralama turlarındaki olumsuzluklara rağmen yarışta podyum için savaşabileceklerini düşünüyor.

Horner: "Perez Hollanda'da gridde ikinci çizgide olmalıydı"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Perez Hollanda'da gridde ikinci çizgide olmalıydı"

Red Bull Racing'in Takım Patronu Christian Horner, Meksikalı pilotları Sergio Perez'in sıralamalarda hata yapmasaydı Hollanda GP'ye ikinci çizgiden başlaması gerektiğini söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.