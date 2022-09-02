Norris, Ricciardo ile aralarının bozuk olduğunu bir kez daha yalanladı

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Ricciardo ve McLaren, iki tarafın da birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getiremedikleri iki senenin ardından sözleşmenin bitmesinden bir sene önce yolları ayırmaya karar verdiler.

Bu iki sene boyunca Ricciardo sadece şok bir galibiyet elde ettiği 2021 İtalya GP'sinde podyum görebilirken, takım arkadaşı Norris ise beş podyum ve bir pole pozisyonu elde etmesinin yanı sıra Ricciardo'yu ciddi farklarla geride bıraktı.

Geçen hafta verdiği bir röportajda takım arkadaşının ayrılığını yorumlayan Norris, "kendisine karşı herhangi bir acıma duygusu hissetmediğini, bu yüzden insanların kendisinden nefret edebileceğini" söylemişti.

Bu yorumlar sosyal medyada yankı buldu ve birçok kişi eski takım arkadaşı Carlos Sainz ile gayet iyi bir ilişki kuran Norris ile yine bir diğer eski takım arkadaşı Max Verstappen ile aynı şekilde arası iyi olan Ricciardo'nun arasının gerildiğine yönelik düşüncelere kapıldı.

Geçen hafta yayınlanan bir videoda tüm pilotlar birbirleriyle konuşurken Ricciardo'nun bir köşede oturup yarışı beklemesi de çok konuşulmuştu.

Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Ancak Perşembe günü basın toplantısında konuşan Norris, takım arkadaşıyla aralarının bozulduğuna yönelik her türlü söylentiyi reddetti.

Norris, "Mümkün olduğunca çok insanla arkadaş olmak istiyorum -tıpkı şu anda Daniel ile olduğum gibi.

"Kendisiyle gerçekten iyi anlaşıyoruz, bazı nedenlerden dolayı insanlar aksini düşünüyor ama bu doğru değil. Birlikte çok eğleniyoruz, birlikte çok zaman geçiriyoruz."

"Elbette bazı şeyler farklı - çünkü o biraz daha büyük ve farklı şeylerle ilgileniyor, örneğin golf oynamayı vesaire sevmiyor. Bu yüzden sosyal medyada birlikte olduğumuzu çok fazla göremiyorsunuz."

"Ama arkadaşlığımızın iyi olduğunu ve birbirimize saygı duyduğumuzu düşünüyorum, bunun gelecekte de devam edeceğinden eminim." dedi.

Norris daha önce de sosyal medyada pek iyi karşılanmadığından bahsetmiş, ölüm tehditlerine ve çevrimiçi tacize maruz kaldığını açıklamıştı.