Norris: "Ricciardo bazı alanlarda daha iyi olsa bile Sainz'dan çok daha hızlı olmayacak"

McLaren'da Carlos Sainz'ın Ferrari'ye geçme kararı almasının ardından yerini Renault pilotu Daniel Ricciardo aldı.

Avustralyalı pilot, Red Bull'da yarıştığı dönemde düzenli olarak podyum savaşı veriyordu ve geçen yıl Renault ile iki podyum kazanmayı başardı.

Sainz ise son iki yılda McLaren'da puan olarak Lando Norris'i geride bırakmayı başardı ve ayrıca iki podyum aldı.

F1'de sadece Sainz'la takım arkadaşı olan Norris, The Race'e yaptığı açıklamada Sainz'ın hız olarak Ricciardo'dan daha yavaş olduğunu düşünmediğini belirtti.

"Bu biraz bilinmeyen bir şey, çünkü Formula 1'de sadece bir takım arkadaşım oldu. Bu yüzden başka birinden tam olarak ne bekleyeceğimi bilmem zor."

"Ama Carlos'u tıpkı Ferrari gibi son derece yüksek seviyede görüyorum. Rekabetçi olmayan birine karşı yarıştığımı ve Daniel'in [Carlos'la kıyaslandığında] inanılmaz şeyler yapacağını hissetmiyorum."

"Carlos'un Daniel'den daha iyi yaptığı şeyler olduğunu gördüm, ama Daniel'in de muhtemelen Carlos'tan daha iyi yaptığı pek çok şey var."

"O farklı bir sürücü fakat Carlos'tan birkaç ondalık daha hızlı olmayacak. Belki istikrarı daha iyidir ya da daha iyi geri bildirimler sunar. Sıralama turlarında daha iyi bir iş çıkarabilir ya da lastik korumada daha iyi olabilir. Yani biraz daha iyi yapabileceği küçük şeyler olabilir."

"Bunların çoğu, Formula 1'de farklı takımlarda yarışma ve son zamanlarda Red Bull gibi yarış kazanan bir takımda olma deneyiminden kaynaklanıyor."

"Endişelenmek ya da böyle bir hisse kapılmak yerine, onun gibi birinden öğrenme fırsatını kullanmak için sabırsızlanıyorum.”

Norris son iki yılda sıralama turlarında takım arkadaşını geride bırakmıştı. Ricciardo ise geçen yıl Esteban Ocon'a karşı ciddi üstünlük kurdu.