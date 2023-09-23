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Norris: "Red Bull'un hayatını zorlaştırmak için elimizden geleni yapacağız"

Lando Norris, zor olacağını düşünse de takım olarak Pazar günkü yarışta çok iyi bir iş çıkaracaklarından emin.

Zeynep Taş
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Lando Norris, McLaren, attending the FIA press conference

Suzuka sıralama turlarında McLaren, ikinci ve üçüncü sıraları elde etmeyi başardı. 

Az bir farkla takım arkadaşının gerisinde kalan Norris, Suzuka pistinin zorlu yapısından dolayı bu sonucu elde etmelerinin fazlasıyla olumlu olduğunu düşünüyor. 

Britanyalı pilot, "Takım olarak bizim için çok güzel bir gün oldu."

"Bugün Oscar [Piastri] ve her zamanki gibi Max [Verstappen] harika bir iş çıkardı."

"Burası zorlu bir pist. Her zaman her şeyi bir araya getirmek kolay bir pist değil. Burası çok hızlı, en ufak bir hata tur zamanınızın büyük bir kısmına mal olabilir, bu yüzden turumdan oldukça mutluyum. İyi bir gündü ve yarın için iyi bir pozisyon elde ettik." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Norris, McLaren'ın en 'inanılmaz hikayelerinin' bu pistte gerçekleştiği için geleneği Pazar günü de sürdürmek istiyor. 

"Geçmişe bakarsak, McLaren'in en inanılmaz hikâyelerinden bazıları Japonya'da gerçekleşti. Bu yüzden yarın iyi bir sonuç almayı umuyoruz ve bu geleneği sürdürmek istiyoruz."

"Tabii ki zor olacak çünkü Max ve Red Bull her zaman çok iyi bir iş çıkarıyor. Bu yüzden onların hayatını zorlaştırmak için elimizden geleni yapacağız ve yarın iyi bir yarış çıkaracağız."

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Piastri: "Önümde geçmem gereken bir araç var ve bunu başarmaya çalışacağım"

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