Norris: "Geçmesine izin vermeme rağmen Perez'le çarpışmamız etkileyici"

Pist üzerinde pek fazla dikkat çekici pozisyon mücadelesi olmayan sezonu son yarışında Perez, 58 turluk yarışın 47. turunda dördüncülük için mücadele ederken 6-7. virajlar için frenleme sırasında Norris'in iç tarafına dalmaya çalıştı.

Ancak Red Bull pilotu apekste direksiyonu iki kez döndürmek zorunda kaldı. Yaptığı bu ikinci direksiyon hareketi, Perez'in McLaren MCL60'ın ön sol tekerleğine çarpmasına neden oldu.

Perez'e çarpışmaya neden olduğu gerekçesiyle beş saniye zaman cezası verildi. Bu ceza, damalı bayrağı Max Verstappen'in arkasında 2. sırada görmesine rağmen Norris'in önüne kadar gerilemesine ve yarışı 4. sırada noktalamasına neden oldu.

Norris, RB19 pilotunun pozisyonu almasına izin verdiği halde Perez ile temas yaşamasını alaycı bir şekilde etkileyici olarak değerlendirdi.

Yaşadıkları teması değerlendirirken Norris, "O [apekste] öndeydi. Geçmesine izin vermeye çalıştım!"

"Apeksten dört otomobil boyu uzaktaydım. Bir şekilde yine de bana çarptı... Etkileyici."

"Gerçekten geçmesine izin vermeye çalıştım ve bir şekilde bana çarptı." dedi.

Perez, 2023'te hakemlerin çok kötü bir performans sergilemesinin bir parçası olarak kararlarını şaka olarak nitelendirdiği için yarış sonunda FIA hakemleriyle görüşmeye çağırıldı. Perez, Uluslararası Spor Kurallarına aykırı olan durumdan, 'samimi bir özür' dileyerek resmi bir uyarı ile kurtuldu.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60

Yas Marina'da 5. olan Norris, Aston Martin'den rakibi Fernando Alonso yarışı 7. ve Ferrari'den Charles Leclerc'in yarışı 2. bitirmesiyle pilotlar şampiyonasında rakiplerinin bir puan gerisinde sezonu 6. sırada noktaladı.

Pilotlar şampiyonası dördüncülüğünü kaçırması üzerine Norris, "Aklımdan geçiriyor muydum? Evet. Dördüncü olmak ister miydim? Evet."

"Ama [ikinci sırada başlayan] Charles şampiyonada beni geçti, bu konuda yapabileceğim bir şey yoktu. Çok iyi bir hafta sonu geçirdi."

"Birinci değilseniz sonuncu olursunuz, bu yüzden beni çok fazla rahatsız etmiyor... hiçbir şeyi değiştirmiyor, zihniyetimi hiçbir şekilde değiştirmiyor." dedi.

Norris, McLaren'in düşük hızlı virajlarda zorluk çekmeye devam ettiğini ve Pirelli lastiklerinin aşırı ısınmaya eğilimli olması nedeniyle daha da kötüleşen yarış temposu eksikliği nedeniyle mücadele edemediğini de sözlerine ekledi.

Norris, "Zorlandığımız yerler belliydi, bunlar sadece çok düşük hızlı virajlardı 5, 6, 7 ve ardından 12, 13, 14. virajlar. Neredeyse her virajı söyledim."

"Yani, kesinlikle bir şeyleri kaçırıyorduk. Dürüst olmak gerekirse, havaların soğumasıyla birlikte biraz daha fazlasını bekliyorduk..."

"Ancak hız eksikliği nedeniyle Mercedes ve Ferrari'ye yetişmek için çok zorlamam gerekti. Bunu yaptığımda da lastikleri çok çabuk yıprattım." dedi.