Norris: "Red Bull'dan Marshall'ın gelmesi McLaren için 'büyük bir adım'"
Lando Norris, McLaren'in Red Bull'dan Rob Marshall'ı transfer etmesinin Formula 1'e geri dönme umudunu taşıyan takım için 'büyük bir adım' olduğunu söyledi.
McLaren, İspanya Grand Prix'si öncesinde Red Bull'un eski baş tasarımcısı olan Marshall'ın önümüzdeki yılın başında mühendislik ve tasarım teknik direktörü olarak takıma katılacağını duyurdu.
Marshall'ın takıma katılması, McLaren'in önümüzdeki birkaç ay içinde devreye girecek olan yeni rüzgar tüneli ve simülatörden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için başlattığı büyük işe alım hamlesinin bir parçası olarak gerçekleşti.
MCL60'ın umduğu performansı gösteremediği 2023 sezonuna zor bir başlangıç yapan McLaren, kısa vadede kazanım elde etmek için çok çalışıyor, ancak uzun vadede büyük fırsatlar olduğunun da farkında.
Norris için Marshall haberi, gelecek için atılan iyi bir adıma işaret ediyor ve McLaren pilotu bu adım hakkında oldukça heyecanlı.
Marshall'ın takıma ne katacağı sorulduğunda Norris şunları söyledi: "Sadece bilgi ve uzmanlık. Uzun yıllardır Red Bull'da çalışıyor ve takımda pek çok başarı gördü."
"Formula 1'deki en bilgili kişilerden bazılarıyla birlikte çalıştı ve kesinlikle o da bu grubun bir parçası."
"Sanırım bilgi ve tur zamanı, bu spordaki iki büyük şey. O gerçekten büyük bir insan ve takım için büyük bir adım. Bu yüzden McLaren'deki pek çok insanın örnek alacağı ve saygı duyacağı biri."
"Bu aynı zamanda kendimize performans ve uzmanlık katmaya devam ederek ilerlememize yardımcı olacak."
Lando Norris, McLaren, in the post Qualifying Press Conference
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Marshall'ın yanı sıra McLaren, Sauber'e katılan eski teknik direktör James Key'in ayrılmasının ardından teknik departmanında büyük bir değişikliğe gitti.
Ekip, tasarımda Marshall, aerodinamikte Peter Prodromou ve araç konseptinde David Sanchez olmak üzere üç yöneticiden oluşan ekibin; daha iyi bir araç üretilmesine yardımcı olacağını düşünüyor.
McLaren'deki geleceği hakkında spekülasyonlar olan Norris, CEO Zak Brown'ın işleri iyileştirmek için gösterdiği çabalara inancının tam olduğunu söylüyor.
Norris, "Ona olan inancım çok fazla, hatta geçmişe göre bu çok daha arttı."
"Elbette her zaman inancım vardı, bunun aksini hiçbir zaman söylemedim ve söylemeyeceğim. Ancak son birkaç değişiklikten bu yana hem ruh hali, atmosfer hem de performans ve gelecek planları açısından kesinlikle çok iyi şeyler oldu."
"Formula 1'de her şey doğrudan olamıyor ve pek çok şey zaman alıyor. Ama kesinlikle işler bir adım ileriye gitti; bunu rahatlıkla ve güvenle söyleyebilirim." dedi.
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