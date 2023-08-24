Norris: "Red Bull'a yetişmemiz imkansız demek istemiyorum"

Sezona büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak giriş yapan McLaren, ilk sekiz yarışta sadece 17 puan alabilmiş ve orta grubun en gerisine demir atmıştı.

Ancak Avusturya'da üç yarışlık büyük bir güncelleme programına başlangıç yapan takım, o günden beri ön grubu yakalamış vaziyette.

Bu performans sonuçlara da yansıdı, nitekim Lando Norris ilki Silverstone'da, ikincisiyse Macaristan'da olmak üzere iki kez podyuma çıkmayı başardı.

Takımın şimdiki hedefi galibiyete oynamak, ancak bu sezonki tüm yarışları kazanan Red Bull ile fark halen çok büyük.

Perşembe günü basın toplantısında söz alan Norris ise umudunu korumakla birlikte gerçeklerin de farkında olduğunu belirtiyor.

Norris, "[Red Bull'a] yetişme şansımız yok demek istemiyorum, imkansız demek istemiyorum."

"Açıkçası sezon başında olduğumuz yere göre, bu kadar kısa bir süre içinde büyük bir adım atmamız nedeniyle beklentiler de epey yükseldi."

"Gördüklerimden ve geçen sezon yapabildiklerimizden sonra farkın kapanmayacağını istemiyorum, bunun mümkün olması gerektiğini düşünüyorum."

"Ama hayat bu, onlar iyi bir iş çıkardılar ve diğer herkes yeterince iyi bir iş çıkarmıyor. Bu işler böyledir." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Norris'in olumlu yaklaşımına Zak Brown da destek vermekte, hatta kendisi McLaren'in bu gelişim hızıyla Ocak ayında yarış kazanmaya hazır olacağını dahi düşünüyor.

Brown'ın bu yorumlarına açıklık getiren Norris, "Açıkçası her şeyin yerinde olmasıyla hazır olmak arasında fark var.

"Bence o bunu söylerken, takıma katılacak yeni isimlerin, Red Bull ve Ferrari'den gelenlerin, rüzgar tünelinin o zamana kadar tam anlamıyla hazır olacağından bahsediyor."

"Bir noktada her şey yerli yerinde olmalı, o zamana kadar elimizdeki malzemeyi tam anlamıyla değerlendirebileceğiz."

"Günün sonunda Brown'a tamamen katılıyorum, sadece hazır olsak da bunu araca yansıtmak çok farklı bir olay."

"Gelecek sezondan itibaren hemen kazanamayabiliriz, ancak sürekli gelişeceğiz. Büyük olasılıkla 2025 sezonunda işler yoluna girecek." dedi.