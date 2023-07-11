Norris, Red Bull'a geçebilir mi?

Norris, McLaren MCL60'ın rekabet gücünü arttıran bir dizi güncellemeyle Red Bull pilotu Max Verstappen'in ardında takım için sezonun en iyi derecesini elde ettikten sonra Silverstone'da Günün Pilotu seçildi.

Verstappen 2023'te şimdiye kadar inanılmaz bir performans sergilerken, takım arkadaşı Sergio Perez Hollandalı'nın hızına ayak uydurmakta zorlandı.

Bir dizi kötü sıralama performansı, Meksikalı pilotun son beş yarışta yalnızca bir podyum derecesi elde etmesine sebep oldu ve son beş yarışın hepsini Verstappen kazandı.

Marko, Red Bull'un puan sayısını en üst düzeye çıkaramadığı için Perez'i açıkça eleştirdi.

Avusturya medyasına konuşan Marko, Norris'in yeteneğinden bahsetti ve Verstappen arasındaki dostane ilişkilerine dikkat çekti.

Avusturya'da yayımlanan Kleine Zeitung'a konuşan Marko, "Lando'nun McLaren ile 2025'e kadar sözleşmesi var ama genç pilotlar arasında açık ara en iyisi o."

"Genç karakteriyle Red Bull için de en uygun isim olacaktır ve Max ile iyi arkadaş oldukları da bir sır değil." dedi.

Red Bull ile Norris'in menajeri arasında 'yoğun görüşmeler' gerçekleştiği söyleniyor.