Norris: "Red Bull ve Ferrari'lere karşı mücadele etmek zor olacak"
McLaren pilotu Lanso Norris, bugünkü sonucundan memnun olduğunu söylerken Red Bull ve Ferrari'lerle mücadele etmenin zor olacağını da sözlerine ekledi.
Lando Norris, McLaren F1 Team
Sam Bagnall / Motorsport Images
Avustralya GP 1. antrenman seansını lider tamamlayan Lando Norris, diğer iki seansta pek kendini göstermemişti.
Avustralya'da bu sabah koşulan sıralama turlarını Sergio Perez2in arkasında 4. sırada tamamlayan Norris, tüm hafta sonu iyi görünen Charles Leclerc'in önünde yer aldı.
Yarın ne beklediği sorulduğunda Norris, Suudi Arabistan'a gönderme yaparak erken start almamayı umduğunu söyledi.
Norris, " Erken start almak istemiyorum. Cidde'deki sıralama turlarından sonra erken start demiştim e bu pazar günü başıma geldi." dedi.
Norris, bugünden mutlu ayrıldığını ama yarın yarışta Red Bull ve Ferrari'ler ilemücadele etmenin zor olacağını söyledi.
Norris, "Bugünden memnunum. Yarın başka bir hedef, üzerinde çalışılacak ve hazırlanılacak pek çok şey var."
"Red Bull ve Ferrarilere karşı mücadele etmek muhtemelen çok zorlu bir mücadele olacak."
"Bu yüzden muhtemelen onlara çok fazla konsantre olmayı planlamıyoruz. Ama birinin önünde başlıyoruz. Onların önünde bitirebilirsek bu iyi bir şey olacak." dedi.
Norris, kendisini rahat hiseetmediği bir hafta sonunda aldığı bu sonucun iyi hissettirdiğini söylerken bu sezon ilk kez potansiyeli ortaya çıkardıklarını da sözlerine ekledi.
Norris, "Bugüne dönersek, çok mutluyum, kendimi pek rahat hissetmediğim bir hafta sonunda iyi bir geri dönüş oldu."
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
"Uzun zamandır ilk kez birazcık potansiyelimi ortaya çıkarmayı başardığımı hissettim."
"Sıralama turlarında hissettiğim o küçük duygu, bilirsiniz, zorladığınızda ve her şey size doğru güzel bir şekilde geldiğinde, uzun zamandır hissetmediğim bir duygu."
"Bugün bunu biraz daha geri kazandığımı hissediyorum. Ama başarmak için mücadele ettim ve bugünlerde bu nadir görülen bir durumdu. Ama rahatladığım ve itebildiğim anda kendimi çok daha mutlu hissettim." dedi.
Norris, Red Bull'ların dağınık bir gün geçirmelerine rağmen hâlâ önde olduklarını söyledi.
Norris, "Bence sadece dağınık bir gün geçirdiler. Max'in de birkaç sorunu vardı."
"Aman her iki Red Bull'un da özellikle lastik yönetimi konusunda bir adım önde olmasını bekliyorum."
"Ama bu podyuma çıkamayacağımız anlamına gelmiyor sadece bunu başarmanın çok zor olacağını düşünüyorum."
"Bence cuma günü muhtemelen gördüğümüzden daha fazlasını gösterecekler. Ama hızımız iyiydi."
"Lastik aşınması ve diğer şeyleri bilmek zor. Sanırım 15. turu gördüğünüzde biraz daha fazla şeyin olmaya başladığını görebilirsiniz, ancak dört gözle bekleyeceğimiz pek çok şey var."
"Muhtemelen herkes birkaç pitstop yapacak ve umarım iyi bir yarış olur. Bu yüzden dört gözle bekliyorum." dedi.
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