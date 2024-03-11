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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Norris: "Red Bull şu anda kazanıyor çünkü en iyi işi onlar yapıyor"

Lando Norris, Red Bull'un üstünlüğünün sıkıcı olduğunu düşünse de, en iyi işi onlar yaptığı için mevcut durumu "hak ettiklerini" söylüyor.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, geçtiğimiz hafta sonu Suudi Arabistan'da uzun bir ilk bölüm atarak güvenlik aracı ummuş fakat o güvenlik aracı gelmeyince sekizinci olmuştu.

İzledikleri strateji sorulduğunda Norris şöyle dedi: "Farklı bir şey denemek ve geride kalmamak istedik."

"Tutsaydı çok puan kazanabilirdik, tutmazsa da birkaç puan kaybedebilirdik. Sonuçta birkaç puan kaybettik. Fakat bazen böyle oluyor."

"Bence iyi bir denemeydi, doğru karar buydu. Bazen biraz fazla güvenli tarafta olduğumuzu hissediyorum. Biraz daha agresif olmak ve farklı şeyler denemek güzel."

"Bu yüzden kararımızdan memnunum. En iyisi değildi fakat geriye dönüp böyle söylemek kolay."

"Şahsen her şeyi geliştirme şeklimizden memnunum."

Son bölümde Bearman'ı geçme şansıyla ilgili Norris, "Bence iyi bir yarış çıkardı."

"Yumuşak lastikler iki tur boyunca iyiydi ama sonra zirve noktası geride kaldı. Bu yüzden belki de sert hamur daha iyi olabilirdi. Fakat Lewis'e karşı yerimi korumak için bunu yapamadım."

"Oliver da iyi bir yarış çıkardı. Ferrari'nin çok güçlü bir araca sahip olduğu açık. Onun da ilk hafta sonunda araçtan bu kadar çok şey elde etmesi oldukça etkileyici." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris, takımın düzlüklerde çok fazla zaman kaybettiğini de açıkladı.

"Dün de söyledim, sıralamalarda Red Bull'a ve diğer birkaç araca kolaylıkla 0.3 saniye kaybediyoruz. Bu çok fazla zaman demek ve anlaşılması gerçekten zor."

"Fakat bunun üzerinde çalışıyoruz ve ileride yapacağımız şeyler var. Bugünkü gibi bir günde DRS olmadığı için daha az vakit kaybettik."

"Bence Mercedes'e kıyasla bize baktığınızda, yere basma gücü seviyelerinde kendimizi böldük. Bu yüzden birinci sektörde çok daha fazla zorlandılar ikinci ve üçüncü sektörde ise arayı kapattılar."

"Biz ise tam tersiydik."

Red Bull'un performansının endişe verici olup olmadığı sorusuna Norris, "Bilmiyorum. Elbette izlerken ön tarafta daha fazla mücadele olmasını diliyorsunuz."

"Fakat bu konuda bir şey yapamayız; Max iyi bir iş çıkarıyor, Red Bull iyi bir iş çıkarıyor. Bunların hiçbirini engelleyemezsiniz. Herkesin istediği kadar heyecanlı mı? Kesinlikle değil. Fakat diğer sporlarda da durum aynı. Eğer birisi daha iyi iş çıkarıyorsa, o kazanır."

"Yani futbolda bir takım her zaman çok daha iyisini yapıyorsa, 'sıkıcı olmaya başladı' deyip bir şeyleri değiştiremezsiniz. Spor budur, eğer birisi daha iyi bir iş yapıyorsa, bunu hak ediyordur, çünkü daha akıllı ve zeki davranmıştır."

"Her şey bu kadar basit. Yani hepsi hak edilmiş şeyler," cevabını verdi.

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