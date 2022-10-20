Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Fittipaldi: "Schumacher, Williams'a geçmeli" Sonraki / COTA patronu, Vettel için kutlama planlıyor
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Norris: "Red Bull ile görüştüm fakat McLaren benim için daha iyi bir seçim"

Lando Norris, kontrat yenilemeden önce Red Bull ile görüşmelerde bulunduğunu doğruluyor.

Ekleyen:
, Editör
Norris: "Red Bull ile görüştüm fakat McLaren benim için daha iyi bir seçim"
Haberi dinle

Lando Norris, McLaren'ın genç sürücü programında yetişmesinin ardından F1'e İngiliz ekiple katıldı ve o günden bu yana takımda kalmayı sürdürüyor.

Bu yılın başında sürpriz şekilde takımla olan kontratını uzun vadeli olarak uzattı. Ancak McLaren, 2022'ye istediği başlangıcı yapamayınca, Norris'in aldığı karardan pişman olduğu yorumları geldi.

Aradaki fark göz önüne alındığında iyimserliğini kaybedip kaybetmediği sorusuna, Norris, "Size evet ya da hayır diyemem. Takımımıza güveniyorum. Ne yapmamız gerektiğini, hangi yönde ilerleyeceğimizi ve hedeflerimize nasıl ulaşacağımızı daha iyi anladığımıza inanıyorum. Dahası, önceki yıllarda neden umduğumuz ilerlemeyi kaydedemediğimizi daha iyi anlıyoruz."

"Karşı karşıya olduğumuz tüm soruların yanıtları 2024-2025 yıllarında bize yardımcı olacak."

"2024, artık bahanelerimizin olmayacağı ilk yıl olacak. İnanın bana kimse elimizden gelen her şeyi yaptığımızı, ancak bazı sebeplerden dolayı rakiplerimize yenildiğimizi söylemek istemiyor."

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Takım her zaman daha iyi sonuçlar elde etmek için neye ihtiyaç duyduğunu anlamaya çalışıyor. 2024, McLaren altyapısının neredeyse en iyi takımların seviyesine geleceği ilk yıl olacak. Gerisi bize, yani Woking'de çalışan insanlara bağlı."

"McLaren'da kalmayı seçtim ve yaptığım seçimden memnunum, McLaren'da çok rahatım. İnandığım insanlarla çalışmayı seviyorum. Takıma inanmasaydım, uzun vadeli sözleşme imzalamazdım."

"Geleceğe bakıyorum ve çalışmaya devam etmemiz gerektiğini anlıyorum. Büyük sonuçlar elde etmek için en iyi şansım 2024 ve 2025 olacak."

McLaren'la sözleşme yenilemeden önce Red Bull ile görüşüp görüşmediği sorusuna Norris, "Elbette zaman zaman biriyle ya da başka biriyle pazarlık yapıyorsunuz."

"Her zaman kariyeriniz için en iyisinin ne olduğunu merak edersiniz. Her halükarda kazanmak istiyorum, şampiyonluğa ulaşmak istiyorum."

"Red Bull ile görüşmeler oldu ama McLaren'ın hedeflerime ulaşmak için daha uygun bir yer olduğunu hissettim."

"Bu da takımımıza olan inancımın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor." cevabını verdi.

paylaşım
yorumlar
Fittipaldi: "Schumacher, Williams'a geçmeli"
Önceki haber

Fittipaldi: "Schumacher, Williams'a geçmeli"
Sonraki haber

COTA patronu, Vettel için kutlama planlıyor

COTA patronu, Vettel için kutlama planlıyor
Daha fazlası
Ezel Tan
Fittipaldi: "Schumacher, Williams'a geçmeli" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Fittipaldi: "Schumacher, Williams'a geçmeli"

Watson: "Mercedes bu yıl yarış kazanacak"
Formula 1

Watson: "Mercedes bu yıl yarış kazanacak"

COTA'da yine iki DRS bölgesi olacak Birleşik Devletler GP
Formula 1

COTA'da yine iki DRS bölgesi olacak

Son Haberler

Amerika GP 2. antrenman: Test seansında Leclerc lider
Formula 1 Formula 1

Amerika GP 2. antrenman: Test seansında Leclerc lider

Amerika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Canlı anlatım: Amerika GP 2. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Amerika GP 2. antrenman seansı

2022 Amerika GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz

FIA, tüm mesafesi tamamlanamayan yarışlardaki puan sistemini gözden geçirecek
Formula 1 Formula 1

FIA, tüm mesafesi tamamlanamayan yarışlardaki puan sistemini gözden geçirecek

FIA; Japonya GP'de yaşanan puan karmaşasının ardından tüm mesafesi koşulamayan yarışlardaki puan dağıtım sistemini gözden geçireceğini açıkladı.

WSBK Arjantin 2. antrenman: Rea, Toprak ve Bautista'nın hemen önünde lider
World Superbike World Superbike

WSBK Arjantin 2. antrenman: Rea, Toprak ve Bautista'nın hemen önünde lider

World Superbike Arjantin ayağında 2. antrenman seansını Jonathan Rea ilk sırada tamamlasa da günün en hızlı zamanı Toprak Razgatlıoğlu'nda kaldı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.