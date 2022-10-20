Norris: "Red Bull ile görüştüm fakat McLaren benim için daha iyi bir seçim"

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Lando Norris, McLaren'ın genç sürücü programında yetişmesinin ardından F1'e İngiliz ekiple katıldı ve o günden bu yana takımda kalmayı sürdürüyor.

Bu yılın başında sürpriz şekilde takımla olan kontratını uzun vadeli olarak uzattı. Ancak McLaren, 2022'ye istediği başlangıcı yapamayınca, Norris'in aldığı karardan pişman olduğu yorumları geldi.

Aradaki fark göz önüne alındığında iyimserliğini kaybedip kaybetmediği sorusuna, Norris, "Size evet ya da hayır diyemem. Takımımıza güveniyorum. Ne yapmamız gerektiğini, hangi yönde ilerleyeceğimizi ve hedeflerimize nasıl ulaşacağımızı daha iyi anladığımıza inanıyorum. Dahası, önceki yıllarda neden umduğumuz ilerlemeyi kaydedemediğimizi daha iyi anlıyoruz."

"Karşı karşıya olduğumuz tüm soruların yanıtları 2024-2025 yıllarında bize yardımcı olacak."

"2024, artık bahanelerimizin olmayacağı ilk yıl olacak. İnanın bana kimse elimizden gelen her şeyi yaptığımızı, ancak bazı sebeplerden dolayı rakiplerimize yenildiğimizi söylemek istemiyor."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Takım her zaman daha iyi sonuçlar elde etmek için neye ihtiyaç duyduğunu anlamaya çalışıyor. 2024, McLaren altyapısının neredeyse en iyi takımların seviyesine geleceği ilk yıl olacak. Gerisi bize, yani Woking'de çalışan insanlara bağlı."

"McLaren'da kalmayı seçtim ve yaptığım seçimden memnunum, McLaren'da çok rahatım. İnandığım insanlarla çalışmayı seviyorum. Takıma inanmasaydım, uzun vadeli sözleşme imzalamazdım."

"Geleceğe bakıyorum ve çalışmaya devam etmemiz gerektiğini anlıyorum. Büyük sonuçlar elde etmek için en iyi şansım 2024 ve 2025 olacak."

McLaren'la sözleşme yenilemeden önce Red Bull ile görüşüp görüşmediği sorusuna Norris, "Elbette zaman zaman biriyle ya da başka biriyle pazarlık yapıyorsunuz."

"Her zaman kariyeriniz için en iyisinin ne olduğunu merak edersiniz. Her halükarda kazanmak istiyorum, şampiyonluğa ulaşmak istiyorum."

"Red Bull ile görüşmeler oldu ama McLaren'ın hedeflerime ulaşmak için daha uygun bir yer olduğunu hissettim."

"Bu da takımımıza olan inancımın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor." cevabını verdi.