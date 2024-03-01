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Formula 1

Norris: "Red Bull hâlâ önde"

McLaren pilotu Lando Norris'e göre Red Bull hâlâ tüm grubun önünde yer alıyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Andy Hone / Motorsport Images

Lando Norris, cuma günü temiz bir tur çıkarmakta zorlandı ve günü son sırada noktaladı.

İngiliz pilot günün ardından bunun kendi hatası olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: "Sonuç olarak normal bir gündü ve beklediğimden daha iyi geçti, ancak kişisel olarak benim için en iyisi değildi."

"Her şeyi bir araya getiremedim... Umarım bu sadece bugün için geçerlidir ve yarın her şeyi daha doğru yapabilirim."

"Takım olarak bazı testler yapıyoruz, aracın özelliklerini anlama konusunda ilerleme kaydediyoruz. Fakat gelişmemiz gereken pek çok alan var."

"Pistteki koşullar, özellikle de güçlü rüzgar, bazı araçları daha fazla etkiledi, bazılarını o kadar etkilemedi."

"Yine de Red Bull'un hâlâ önde olduğu açık."

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, talks to the press

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, talks to the press

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

McLaren'ın Avustralyalı pilotu Oscar Piastri'nin görüşü de farklı değil.

"Aracımız ikinci seansta kesinlikle iyi bir izlenim bıraktı, sıralama simülasyonunda ve yarış temposunda da öyleydi."

"İyi gittiğimizi düşünüyorum fakat MCL38'in dengesi henüz istediğimiz noktada değil; bu yüzden tam olarak nerede olduğumuzu söylemek zor, ancak herkesin hemen hemen aynı konumda olduğu görülüyor."

"Sanırım aşağı yukarı beklediğimiz seviyedeyiz ancak bazı şeyleri daha detaylı analiz etmemiz gerekiyor, çünkü iyi anlarımız ve o kadar da iyi olmayan anlarımız oldu. Her şeye rağmen günün sonuçlarını oldukça olumlu değerlendiriyoruz."

"Hemen hemen rakiplerimizle aynı seviyedeyiz ve Red Bull düşündüğümüz kadar hızlı görünmüyor. Yine de yarın araçlarından kaç kum torbası çıkaracaklarını görelim! (gülüyor)"

"Her şeye rağmen güç dengesini değerlendirmek biraz zor. Podyuma ne kadar yakın olduğumuz belli olmasa da iyi puanlar için savaşabilecek gibi görünüyoruz."

"Umarım yarın da aynı seviyede kalırız."

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Kemal Şengül
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