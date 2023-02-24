Norris: "Rakiplerimize kıyasla neredeyiz bilmiyorum"

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Testin ilk iki gününün ardından McLaren için genel tablo pek de iç açıcı değil. Zak Brown, takımın bu yılki gelişim hedeflerini tutturamadığını kabul etti.

Bu sabah yeniden MCL60'ın direksiyonuna geçen Lando Norris, ayrıntılara pek girmedi ve genel olarak araçla bilgi toplamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Norris, "Takım geri kalanı gibi benim de motivasyonum yerinde. Yeni bir sezon başlıyor ve daha iyisini yapmak için yeni bir fırsatımız var."

"Yapacak çok şey olduğunu biliyoruz ama takım enerji dolu ve bunu görmek beni mutlu ediyor."

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bugün bence sıcak havaya rağmen iyi şekilde çalıştık. Bu sıcakta Formula 1 aracı sürmek hiç kolay bir iş değil fakat araçla ilgili pek çok şeyi daha iyi anladık."

"MCL60'ın davranışları hakkında bilgi topladık ve nereye odaklanmamız gerektiğini belirledik. Bizim için asıl önemli olan aracın hızının nasıl olduğu konusunda belli bir fikrimizin olması."

"Ayrıca farklı ayarlar deniyoruz, şasinin daha fazla gelişimi için hangi yöne gitmemiz gerektiği hakkında mümkün olduğunca çok bilgi topluyoruz."

"Yine de rakiplerimize kıyasla nerede olduğumuzu söyleyemeyiz. Yarın çalışmaya devam edeceğiz ve biraz yarış simülasyonu yapacağız. Ayrıca gün sonuna doğru tek tur simülasyonu da olacak, dolayısıyla aracın nasıl olduğunu daha net göreceğiz."

"Genel olarak, hem bana hem de takıma yardımcı olabilecek veriler topladığımızı söyleyebilirim."

"Her gece elde ettiğimiz verileri analiz ediyor, sonuçlar çıkarıyor ve ertesi gün yeni şeyler deniyoruz. Testin son gününe hazırlanırken de aynısını yapacağız." dedi.