Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
Yarış:
17 Saat
:
50 Dakika
:
39 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
145 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Norris: "Racing Point'i geçebileceğimizi düşünmüyorduk"

paylaşım
yorumlar
Norris: "Racing Point'i geçebileceğimizi düşünmüyorduk"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Tem 2020 18:57

McLaren Formula 1 driver Lando Norris admits he was surprised to outpace the Racing Point cars in qualifying for the Austrian Grand Prix.

Norris, iki Mercedes ve Max Verstappen'in Red Bull'unun arkasında dördünü olarak mükemmel bir performans sergieldi.

McLaren, cuma gününün ardından Racing Point'in çok ileride olduğunu savunuyordu ancak Norris'in harika turu  herkesi şaşırttı.

Norris ayrıca takım arkadaşı Carlos Sainz'dan da 0.3 saniye daha iyi bir tur attı.

Norris, "Bu, takıma büyük bir destek verecek. Sanırım olmak istediğimiz yer konusunda bazı beklentilerimiz var. En başından beri Racing Point çok hızlıydı, bu yüzden onları yenme ya da onlara yaklaşma şansımız olacağını asla düşünmemiştik. Ancak yakıtımızı azaltmaya ve sıralama turlarında sürüş yapmaya başladıkça araç daha iyi performans göstermeye başladı. Geçen sene bu pist bizim için çok iyiydi. Umarım yarın yarış iyi gider ve iki yarışta da aynı performansı sergileriz. Umarım bunu tekrarlayabiliriz."

"Racing Point cuma günü bizden kesinlikle daha hızlıydı ve dediğimiz gibi, bunu hiç beklemiyorduk. Cuma günü Racing Point uzun sürüşlerde kesinlikle bizden daha hızlıydı. Yarışta ileriye bakacağım ve ileriye gitmeye çalıştığım kadar, arkamızda çok sayıda araç olacak. Özellikle Ferrari'nin yarış temposu çok güçlü. Bazı nedenlerden ötürü sıralama tempoları yavaş kaldı."

"Ama Racing Point hızlı görünüyor, iyi bir hızları ve çok fazla yere basma güçleri var. Bence lastiklere bizden biraz daha iyi bakabilirler. Bu yüzden zor bir iş olacak ama bulunduğumuz yerde kalırsam mutlu olurum."

"Q1'de sanırım üçüncü oldum ve açıkçası iki Mercedes biraz ileride. Ama üçüncü sıra ile 11. sıra arası çok yakın ve böyle olduğunu görmek güzel. Mücadeleyi heyecan verici kılıyor."

"Araç iyi hissettiriyor. Kendime güveniyorum ama yarış farklı bir hikaye olacak. Şimdilik mutluyum, ama yarın bu kadar mutlu olduğumdan emin olmam gerekiyor."

 
Sonraki haber
FIA maske takmayan Vettel, Horner ve Marko'yu uyardı

Önceki haber

FIA maske takmayan Vettel, Horner ve Marko'yu uyardı

trending Bugün

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!
Formula 1 / Formula 1

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!

Leclerc: "Aracın hızı 'şimdilik' bu"
Formula 1 / Formula 1
3s

Leclerc: "Aracın hızı 'şimdilik' bu"

Norris: "Racing Point'i geçebileceğimizi düşünmüyorduk"
Formula 1 / Formula 1
22dk

Norris: "Racing Point'i geçebileceğimizi düşünmüyorduk"

FIA maske takmayan Vettel, Horner ve Marko'yu uyardı
Formula 1 / Formula 1
52dk

FIA maske takmayan Vettel, Horner ve Marko'yu uyardı

Resmi: Hamilton'a ceza çıkmadı
Formula 1 / Formula 1
1s

Resmi: Hamilton'a ceza çıkmadı

Hamilton: "Bu kadar fark olmasını beklemiyorduk"
Formula 1 / Formula 1
3s

Hamilton: "Bu kadar fark olmasını beklemiyorduk"

Vettel, Ferrari'nin son bölüme kalamaması karşısında şaşkın
Formula 1 / Formula 1

Vettel, Ferrari'nin son bölüme kalamaması karşısında şaşkın

Canlı Anlatım: Avusturya GP sıralama turları
Formula 1 / Formula 1

Canlı Anlatım: Avusturya GP sıralama turları

Son Haberler

Norris: "Racing Point'i geçebileceğimizi düşünmüyorduk"
Formula 1 / Formula 1
22dk

Norris: "Racing Point'i geçebileceğimizi düşünmüyorduk"

FIA maske takmayan Vettel, Horner ve Marko'yu uyardı
Formula 1 / Formula 1
52dk

FIA maske takmayan Vettel, Horner ve Marko'yu uyardı

Resmi: Hamilton'a ceza çıkmadı
Formula 1 / Formula 1
1s

Resmi: Hamilton'a ceza çıkmadı

Albon: "Mercedes'le fark sürpriz değil"
Formula 1 / Formula 1
1s

Albon: "Mercedes'le fark sürpriz değil"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Pilotlar Lando Norris
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!

2
Formula 1

Leclerc: "Aracın hızı 'şimdilik' bu"

3s
3
Formula 1

Norris: "Racing Point'i geçebileceğimizi düşünmüyorduk"

22dk
4
Formula 1

FIA maske takmayan Vettel, Horner ve Marko'yu uyardı

52dk
5
Formula 1

Resmi: Hamilton'a ceza çıkmadı

1s

Son Videolar

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları

F1 2020 sezon ön incelemesi 21:37
Formula 1

F1 2020 sezon ön incelemesi

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Son Haberler

Norris: "Racing Point'i geçebileceğimizi düşünmüyorduk"
F1

Norris: "Racing Point'i geçebileceğimizi düşünmüyorduk"

FIA maske takmayan Vettel, Horner ve Marko'yu uyardı
F1

FIA maske takmayan Vettel, Horner ve Marko'yu uyardı

Resmi: Hamilton'a ceza çıkmadı
F1

Resmi: Hamilton'a ceza çıkmadı

Albon: "Mercedes'le fark sürpriz değil"
F1

Albon: "Mercedes'le fark sürpriz değil"

Ricciardo: "İlk üç dışındaki fark çok az"
F1

Ricciardo: "İlk üç dışındaki fark çok az"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.