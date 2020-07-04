Norris: "Racing Point'i geçebileceğimizi düşünmüyorduk"

Norris, iki Mercedes ve Max Verstappen'in Red Bull'unun arkasında dördünü olarak mükemmel bir performans sergieldi.

McLaren, cuma gününün ardından Racing Point'in çok ileride olduğunu savunuyordu ancak Norris'in harika turu herkesi şaşırttı.

Norris ayrıca takım arkadaşı Carlos Sainz'dan da 0.3 saniye daha iyi bir tur attı.

Norris, "Bu, takıma büyük bir destek verecek. Sanırım olmak istediğimiz yer konusunda bazı beklentilerimiz var. En başından beri Racing Point çok hızlıydı, bu yüzden onları yenme ya da onlara yaklaşma şansımız olacağını asla düşünmemiştik. Ancak yakıtımızı azaltmaya ve sıralama turlarında sürüş yapmaya başladıkça araç daha iyi performans göstermeye başladı. Geçen sene bu pist bizim için çok iyiydi. Umarım yarın yarış iyi gider ve iki yarışta da aynı performansı sergileriz. Umarım bunu tekrarlayabiliriz."

"Racing Point cuma günü bizden kesinlikle daha hızlıydı ve dediğimiz gibi, bunu hiç beklemiyorduk. Cuma günü Racing Point uzun sürüşlerde kesinlikle bizden daha hızlıydı. Yarışta ileriye bakacağım ve ileriye gitmeye çalıştığım kadar, arkamızda çok sayıda araç olacak. Özellikle Ferrari'nin yarış temposu çok güçlü. Bazı nedenlerden ötürü sıralama tempoları yavaş kaldı."

"Ama Racing Point hızlı görünüyor, iyi bir hızları ve çok fazla yere basma güçleri var. Bence lastiklere bizden biraz daha iyi bakabilirler. Bu yüzden zor bir iş olacak ama bulunduğumuz yerde kalırsam mutlu olurum."

"Q1'de sanırım üçüncü oldum ve açıkçası iki Mercedes biraz ileride. Ama üçüncü sıra ile 11. sıra arası çok yakın ve böyle olduğunu görmek güzel. Mücadeleyi heyecan verici kılıyor."

"Araç iyi hissettiriyor. Kendime güveniyorum ama yarış farklı bir hikaye olacak. Şimdilik mutluyum, ama yarın bu kadar mutlu olduğumdan emin olmam gerekiyor."