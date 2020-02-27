Norris: "Racing Point-Mercedes orta gruba liderlik edecek hızda"

Geçen yılki W10'dan esinlenerek tasarlanan Racing Point RP20, hem kısa hem de uzun sürüşlerde rakiplerini etkiledi.

McLaren geçen yıl orta grubun en iyisiydi ancak bu yıl Mercedes'le olan ortaklığını daha da yakınlaştıran Racing Point, rakiplerini geride bırakmışa benziyor.

Böyle düşünen isimlerden birisi de McLaren pilotu Lando Norris.

İngiliz pilot, "Şu anda neler olduğunu bilmek zor. Durum biraz değişmişe benziyor. Umarım en iyilerle aradaki fark büyümez ve umarım durumu biraz toparlayabiliriz."

"Mercedes yine çok hızlı görünüyor, her zamanki gibi Red Bull çok iyi, belki Ferrari o kadar güçlü değil. Yine de bilemezsiniz. İşler çok hızlı değişiyor."

"Çok fazla konuşmak istemiyorum ancak Racing Point bir Mercedes gibi görünüyor

"Fikri, arkasındaki süreci ve her şeyin nasıl işlediğini bilmiyorum, bu yüzden doğru olmayabilecek bir şey söylemek istemiyorum."

"Ama ne yapmış olurlarsa olsun çok iyi bir iş çıkardılar."

"Yeterince hızlılar ve sezon öncesi dönemde, orta gruba liderlik edecek hıza sahipler."

"Ancak bu, Avustralya'da harika olacaklarının garanisi değil."

"Onları yakalamak için çalışmalıyız ve yaptığımız işten memnunum.

"Ayrıca kış aylarında ve son birkaç hafta boyunca üzerinde çalıştığım her şey, ileriye doğru atılmış önemli bir adım oldu."

"Başardıklarımdan ve bu alanlarda kaydettiğim ilerlemeden memnunum." dedi.

Norris, günü de değerlendirdi.

“Günümden memnunum. Bir sürü tur attım, çok sayıda kısa tur attım ve neredeyse tam bir yarış mesafesi tamamladım."

“Avustralya'ya hazırlanırken üzerinde çalışabileceğimiz alanları iyi şekilde anladık ve sezon öncesi testlerini kendi adıma iyi şekilde bitirdim."

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