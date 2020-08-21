Norris: "Racing Point'le podyuma çıkmak 'çocuk oyuncağı' olmalı"

McLaren, bu yıl şimdiye kadar puan alan beş takımdan bir tanesi.

İngiliz ekip, şimdiye kadar yapılan altı yarışta 62 puan topladı ve Racing Point'in bir puan ardında dördüncü sırada yer alıyor. İngiliz ekiple beşinci Ferrari arasında sadece bir puan var.

Şimdiye kadar 39 puan toplayan Norris, "Sezon şimdiye kadar beklediğimizden çok daha iyi gidiyor fakat rahatlayamayız."

"Diğer insanların hatalarından ve kazalarından faydalandık. Bu sayede daha hızlı olan takımları yendik. Ferrari ve Racing Point gibi takımlar bizden daha hızlı olmalı."

"Özellikle Racing Point çok hızlı. O araç ile podyuma çıkmak çocuk oyuncağı olmalı. Bizden çok daha hızlılar. Hatta Racing Point, Max için işleri daha zor hale getirmeli." dedi.

Lando Norris, 2021'de Daniel Ricciardo ile çalışacağı için mutlu.

"Birbirimize çok benziyoruz. Zihniyetimiz çok benzer. Motor sporları konusunda çok tutkuluyuz. Tabii ki işimizi ciddiye alıyoruz ama aynı zamanda eğlenmemiz gerekiyor. Gerektiği vakit takıma odaklanabiliriz ve çok ciddi insanlar olabilir ama bunu yaparken mümkün olduğunca eğlenmeliyiz."

"Daniel bence harika bir takım arkadaşı olacak. F1'de yarış kazandı ve ondan çok şey öğrenebilirim. Benden daha fazla şey biliyor. Her sürücünün güçlü ve zayıf yönleri var. Onunla savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ama şu anda birbirimizin düşmanı olmaya devam ediyoruz! McLaren'a geldiğinde de yine birbirimizin en büyük rakibi olacağız. Bu, F1'in bir parçası."