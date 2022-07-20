Norris: "Puanlar almaya devam etmeliyiz"
McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris, tıpkı takım arkadaşı Daniel Ricciardo gibi bu hafta sonu puan almayı hedefliyor.
McLaren, bu yıl şimdiye kadar tutarlı bir sezon geçiremedi ve bazı pistlerde çok iyi olsalar da, bazılarında puan dahi alamadılar.
Bu hafta sonu Fransa GP yapılacak ve Lando Norris, hedefinin puan almak olduğunu dile getirdi.
Norris şöyle dedi: "Orta grubun daha da sıkılaştığı göz önüne alındığında yaz arasına girerken daha iyi sonuçlar almaya devam etmemiz çok önemli."
"Avusturya'da 7. ve 9. olmak, hafta sonuna yaptığımız zorlu başlangıcın ardından pozitifti. Bu sayede takımlar şampiyonasında dördüncü sırada kalmamız gerekiyor."
"Fransa'da normal yarış hafta sonu formatına geri dönmek, Avusturya'nın aksine antrenman seansları boyunca gelişim fırsatı vermeli."
"Yapılacak çok iş var fakat pist üstünde zorlamaya ve geçen yıl Paul Ricard'da yaptığımız üzere daha fazla puan toplamaya çalışacağız."
Daniel Ricciardo da bu hafta sonu puanlarına bir yenisini eklemek istiyor.
"Bu hafta sonu Paul Ricard yarışı için sabırsızlanıyorum. Bu, uzun düzlüklere ve 11. viraj gibi gibi fiziksel açıdan sizi zorlayabilecek virajlara sahip olan farklı bir pist."
"Küçük detaylar büyük fark yaratıyor ve sezonun bu noktasında tutarlı şekilde iyi sonuçlar almak çok önemli."
"Avusturya'da puan aldığım için mutluyum. Fransa'da ivmeyi korumak ve daha fazla puan almak için çalışmaya devam edeceğiz. Sonrasında ise Macaristan'a gideceğiz."
Wolff: "Fransa GP için hedefimiz podyum"
Mercedes, ‘sürdürülebilirlik’ konusunda önemli bir yatırım yapıyor
Son Haberler
2023 F1 kuralları, dalgalanmayı nasıl engelleyecek?
Formula 1'de yakın mücadeleye yardımcı olması için getirilen zemin etkili araçlarda hedefe ulaşıldı ancak yeni araçların istenmeyen bir sonucu oldu: Dalgalanma/Zıplama.
Verstappen: "Lastikler Fransa'da kritik öneme sahip olacak"
Red Bull pilotu Max Verstappen, sıcak havanın etkili olacağı Fransa GP'nin öne çıkan faktörünün lastik aşınması olacağını düşünüyor.
Vettel: "Yaz arasından önce iyi sonuçlar almak güzel olur"
Sebastian Vettel, Fransa ve Macaristan'da iyi sonuçlar alarak yaz arasına pozitif bir ivme ile gitmelerini umuyor.
Ferrari, Red Bull'un maksimum hızına nasıl cevap verdi?
Ferrari, 2022'de şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull gibi sürekli güncelleme getirme felsefesini uygulamıyor olsa da aracında iyileştirmeler yapmaya devam ediyor.