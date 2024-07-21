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Formula 1 Macaristan GP

Norris: "Pozisyonu geri vermek acı vericiydi ama adil olan buydu"

Lando Norris, Macaristan Grand Prix zaferini McLaren takım arkadaşı Oscar Piastri'ye bırakmanın 'acı verici' olduğunu kabul etti, ancak bunun adil olduğunu da ekledi.

Ewan Gale
Lando Norris, McLaren F1 Takımı, 2. sıra, Oscar Piastri'yi tebrik ediyor, McLaren F1 Takımı, 1. sıra, Parc Ferme'ye varışta

Britanyalı pilot, Piastri'nin ilk virajda kendisini geçmesiyle pole pozisyonunu liderliğe çevirmeyi başaramadı ve Norris bunun yerine Max Verstappen ile mücadele etmek zorunda kaldı.

McLaren, arkadaki Lewis Hamilton, Charles Leclerc ve Verstappen'den gelebilecek tehditleri savuşturmak için Norris'i erken pite aldı. Bunun sonucunda Britanyalı pilot takım arkadaşını geçmiş oldu.

Sonrasında McLaren, Norris'e yerini geri vermesini söyledi ancak bu yarışın bitmesine üç tur kala gerçekleşti.

Pozisyon değiştirmenin zorluğu hakkında Norris, şunları söyledi: "Yarışı önde götürürken pozisyondan vazgeçmek herkes için zordur."

"Beni böyle bir pozisyona onlar soktular, beni erken pite aldılar ve oldukça rahat bir şekilde öne geçme şansı verdiler. Bu nedenle, pozisyonu geri vermenin adil olduğunu düşünüyorum."

"Oscar geçmişte benim için çok şey yaptı ve birçok yarışta bana yardımcı oldu. Benden daha iyi bir yarış çıkardı ve iyi bir start aldı, benim startım berbattı. Bunu hak etti ve yapılacak en doğru şey buydu."

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, arrives on the podium

Lando Norris, McLaren F1 Takımı, 2. pozisyon, podyuma çıkıyor

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Yine de bu gerçekten çok acı vericiydi."

"Yarışı önde götürürken pozisyonunuzu geri vermek zorunda kalıyorsunuz, özellikle şampiyonada her puan önemliyken."

"Şampiyonada Max'in çok gerisinde olduğumu biliyorum, kimsenin bana bunu söylemesine gerek yok. Bugün çöpe attığım yedi puan var. Pozisyon değiştirdiğim için değil, yine kötü bir başlangıç yaptığım için.

Norris, son olarak Avusturya ve Britanya'da elinden kaçan galibiyetler nedeniyle bir başka kaçırılmış fırsat için hayal kırıklığına uğramış olsa da, 2021 İtalya Grand Prix'sinden bu yana McLaren'in ilk kez 1-2'lik bir derece elde etmesinin başarısına dikkat çekti.

"Bunun, bizi takım olarak 1-2 yaptığımız gerçeğinden uzaklaştırmasına izin vermek istemiyorum. Bu herkes için inanılmaz bir başarı ve Monza'dan bu yana bir ilk. Tüm hafta sonu hızlıydık."

"Bildiğiniz gibi bu güzel bir duygu ve tüm takım bundan son derece mutlu, bu yüzden çok gururluyuz. Çıktığımız yolculuktan mutluyuz ve kaydettiğimiz ilerlemeden mutluyuz, bir dahaki sefere aynısını yapmak güzel olurdu."

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme

Lando Norris, McLaren F1 Takımı, 2. sıra, Parc Ferme'ye varışında ekibiyle birlikte kutlama yapıyor

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris bu yıl pek çok kez pole pozisyonunu ilk viraj sonrası avantaja çevirmeyi başaramadı.

"Bunu gözden geçirmem gerekiyor."

"Kalkışım iyiydi ama ikinci vitese geçtiğimde bir sorun yaşadım. Buna bakmamız gerek." 

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