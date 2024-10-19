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Formula 1 Amerika GP

Norris pole'ü elde etmesi hakkında: "Belki de şanslıydım"

Lando Norris, sıralama turlarında Ferrari ve Red Bull’un hızına yetişemediklerini kabul ederken, attığı turun harika olduğunu söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Lando Norris, sıralama turlarının son anlarında yaşanan George Russell'ın kazası sonrası pole pozisyonunu elde etti.

Kazadan hemen önce mor sektör derecesiyle gelen Max Verstappen ise turunu tamamlayamadı ve ikinci sırayı elde etti.

Şansın da yanında olduğunu söyleyen Lando Norris, "Oldukça fazla şey değiştirdik, birçok şeyi gözden geçirdik. Carlos ve Max daha hızlı bir tur atabileceklerini söylediler ama ben elimdekiyle yetineceğim."

"Hafta sonu boyunca hız açısından geride kaldık, Ferrari ve Red Bull'un temposunda değildik.Bazen bir pilot olarak bir şeyler yapmanız gerekiyor, ben de öyle yaptım."  

"Belki de şanslıydım ama bu sonucu tabii bu sonucunkabul edeceğim," şeklinde konuştu.

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