Norris üzgün: "Pole'ü alabilirdik, araç kolayca en hızlısı olabilirdi"
Brezilya'da sıralama turlarını 7. sırada tamamlayan McLaren pilotu Lando Norris, Katar'ın ardından burada da potansiyel bir pole pozisyonunu kaçırdıklarını düşünüyor.
Brezilya'da sıralama turlarının son bölümüne kadar harika bir tempo sergileyen McLaren'da Lando Norris, son bölümde ise koşulların çetrefilleşmesiyle yağmur gelmeden önce attığı tek turu bir araya getiremedi ve 7. sırayı aldı.
Sıralama seansının ardından konuşan Norris, Katar'ın ardından bir kez daha pole'ü alabilecek tempoya sahip oldukları bir sıralama seansında bu fırsatı kaçırdıklarını söylüyor.
Aracın "rahat bir şekilde pole'ü alabilecek" tempoya sahip olduğunu düşünen Norris, ekledi: "Araç gerçekten iyiydi, muazzamdı. Aracımız bugün kesinlikle kolay bir şekilde en hızlısı olabilirdi ve pole'ü alabilirdi. Bu yüzden seans böyle sonuçlandığı için çok üzgünüm."
"Nasıl hissedeceğimi bilmiyorum. Araç harikaydı, sıralama turlarında canlandı ve rahat bir şekilde en hızlısı olabilirdi..."
"Elbette en hızlısı olacak o turu atmak ve Q3'te her şeyi bir araya getirmek farklı bir iş ama pole'ü alacak hızımız vardı."
"Hayal kırıklığı yaşadığımız bir sıralama turu seansını daha geride bıraktık ama yapabileceğimiz çok bir şey yok."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL60
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