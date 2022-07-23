Norris: "Pole'de olduğunuzu hissettirecek bir tur attım"

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McLaren, bütçe sınırına ne kadar ekleme yapılacağı belirlenene kadar güncelleme getirmeyeceğini açıklamıştı. Avusturya GP hafta sonunda bütçe sınırına %3'lük bir artış yapılacağının açıklanmasının ardından İngiliz ekip, Fransa'ya büyük bir güncelleme paketi getirdi.

Fransa GP öncesindeki teknik sunumda McLaren, arka kanat kenarları ve fren kanallarını da içeren büyük güncellemesinde tabanda ve sidepodda değişiklikler yapacağını açıkladı.

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Padokta, McLaren'ın yeni güncellemelerle 0.5 saniye kadar zaman kazanacağı söyleniyor. Yeni güncellemelerin tam olarak ne kadar zaman kazandırdığı net olmasa da McLaren'ın ileri doğru bir adım attığı açık.

McLaren son güncellemeyle birlikte 4. sıra için mücadele eden Alpine'den de bir adım uzaklaşmış gibi durdu. Alpine pilotu Fernando Alonso, Lando Norris'le arasındaki yarım saniyelik farkın korkutucu olduğunu söylemişti.

Sıralama turlarını 5. sırada bitirerek Mercedes pilotlarının arasına giren Norris de güncellemelerden memnun. İngiliz pilot, kendisine 5. sırayı getiren turun "pole turu" gibi hissettirdiğini söylerken; sıralama turları öncesinde Q3'e kalmayı beklemediklerini de ekledi.

F1.com tarafından alıntılanan Norris, "Bizim için çok iyi bir gün oldu. Sıralama turları öncesinde, Q3 hakkında konuşup konuşmamak hakkında tartışıyorduk çünkü Q3, bizim ulaşabileceğimizden çok daha uzakta gibi geliyordu."

"Mutluyum. Q3'teki turum gayet iyi bir tur gibi hissettirdi, pole'de olmanız gereken bir tur gibi hissettirdi!"

"Başka kategorilerde bu turu atsam, pole'de olmadığıma şaşırırım ama hâlâ 1.1 saniye gerideydim."

"Bunun dışında, takım iyi bir iş çıkardı. Ben de [araçtan] her şeyi çıkarma konusunda iyi bir iş yaptığımı düşünüyorum."

"Yarın için olabileceğimiz en iyi pozisyondayız. Dediğim gibi bugün Q3 beklemiyorduk. Yani 5. sırayı almak iyi bir gelişme oldu. Yarın da benzer bir senaryonun yaşanmasını umuyorum. Zor bir yarış geçireceğimizi düşündüğümüz ama kolay bir yarış geçirdiğimiz bir senaryo umuyorum."

"İyi bir yarış ve Fernando [7. başlayacak] ile güzel mücadeleler bekliyorum. Mercedes'le belki mücadele edemeyiz ama deneyeceğim." ifadelerini kullandı.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images