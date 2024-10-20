Norris, pole turundan önce gelen telsiz mesajı hakkında: "Biraz motivasyondan zarar gelmez"

Lando Norris, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde pole pozisyonunu elde etmeden önce yarış mühendisi tarafından takım telsizinden yapılan nadir müdahalenin nedenini açıkladı.

Norris, Q3 çekişmesi sırasında planlanan iki turdan ilkinin ardından şampiyona rakibi Max Verstappen'i kıl payı geride bırakarak COTA’da 2024 yılındaki altıncı pole pozisyonunu aldı. George Russell'ın yaptığı kazadan kaynaklanan geç bir sarı bayrak, diğerlerinin tur atmasını engelledi ve böylece Verstappen ve Carlos Sainz'ın pole pozisyonunu McLaren pilotunun elinden alma şansı kalmadı.

McLaren'ın hafta sonu umduğu kadar rekabetçi olmamasına rağmen kariyerinin en iyi turunu attığını hissettiğini söyleyen Norris, şanslı olduğunu kabul etti.

Norris ayrıca pol pozisyonu belirleme mücadelesine girerken aracına hiç güvenmediğini söyledi ve bu da yarış mühendisi Will Joseph'in pilotu piste çıkarken nadir görülen bir cesaretlendirme mesajı vermesine neden oldu.

Dünya televizyonları tarafından da yayınlanan mesajında Joseph, Norris'e “tur zamanı gelecek” diyerek “araca güvenmesini” söyledi ve sürüşüyle ilgili teknik bir hatırlatma yaptı.

Norris, “Bu çok nadir görülen bir şey.”

“Normalde bu tür şeylerden hoşlanmadığımı biliyor. Sadece Q2’den sonra araca hiç güvenmediğimi söylemiştim.”

“Her yerde zıplıyordum ve o noktada iyi bir tur atmak için kendime güvenim yoktu. 1. virajda zorlanıyordum, 12. virajda zorlanıyordum. Ama yakındık.”

"Bu daha çok: 'İyi bir tur atalım ve orada olalım' gibiydi. Ben de bunu yaptım.”

“Yaptığım şeyin Will'in yorumları nedeniyle olup olmadığını söyleyecek olursam, muhtemelen hayır derdim, aksi takdirde onun egosunu fazla şişiririm. Ama muhtemelen buna biraz ihtiyacım vardı çünkü arabayla çok zorlanıyordum ve bu hafta sonu biraz geri kaldık. Bazen küçük bir motivasyondan zarar gelmez." dedi.

Lando Norris, McLaren F1 Team, Will Joseph, Race Engineer, McLaren F1 Team, on the grid Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Takım patronu Andrea Stella, Joseph'in mesajının Norris'in performans mühendisinden geldiğini ve o anda güven verici olduğunu açıkladı.

Stella, “Will'i duyuyoruz çünkü pilotla konuşan kişi Will ama aslında bu durumda Will, performans mühendisi Andrew Jarvis tarafından kendisine verilen mesajı iletti.”

“Pilot, yarış mühendisi ve performans mühendisi ve diğer bazı kişiler, çok yakın çalışarak hızlıca iletilebilecek bir dil geliştirirler, hatta bir sıralama turuna hazırlanırken bile.”

"Mesajlar teknik, sürüşle ilgili ve bazen de rahatlatıcı olabilir ve bu mesaj bu üç unsuru tek bir mesajda birleştirdi, çünkü sürüşe nasıl yaklaşılacağıyla ilgiliydi.”

“Bu mesaj rahatlatıcıydı, çünkü başarmaya çalıştığınız şeyi fazla abartmazsanız araçta performans olduğunu biliyorduk. Ve teknikti, çünkü sprintten sıralamaya ayarladığımız bazı araç ayarlarıyla da ilgiliydi."