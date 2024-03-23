Norris: "Pole pozisyonunu Ferrari alacak"

Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in sırasıyla Bahreyn ve Suudi Arabistan'da üçüncü olarak bitirdiği 2024'ün ilk iki yarışında Red Bull'a en yakın tehdit olarak ortaya çıkan Ferrari, Avustralya GP'si antrenman seanslarında tempoyu belirledi.

Leclerc'in ikinci antrenman seansındaki turu, Max Verstappen'den 0.381 saniye daha hızlıydı. Red Bull, dağınık bir cuma gününün ardından Ferrari'nin hızlı göründüğünü kabul etti.

Norris ilk antrenman seansında en hızlı olan isimdi, ancak yine de Aston Martin ve Mercedes'in performans anlamında McLaren'i zorlayacağını ve Red Bull ile Ferrari'nin ulaşılamaz olduğunu kabul etti.

McLaren'in hızını bu hafta sonu Ferrari ile kıyaslayıp kıyaslamadığı sorulduğunda Norris, şunları söyledi: "Hayır, hayır."

"Ferrari yarın pole pozisyonunda olacak."

"Aston ve Mercedes ile de biraz daha yakın olacağız, bizim için iyi bir hedefler. Ancak Red Bull ve Ferrari'nin bizim için çok hızlı olduğu ilk günden beri açıktı, bu yüzden onlarla kendimizi kıyaslamanın bir anlamı yok."

"George [Russell] bugün bizden daha hızlıydı, yani onlarınki hâlâ iyi bir araç."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris, ilk antrenman seansındaki en hızlı zamanının yanıltıcı olduğunu iddia etti. İngiliz pilot, takımın Avustralya'da her yerde öndekilere zaman kaybettiğine inanıyor ve sezona sessiz bir başlangıç yapan Aston Martin'in bile şu anda McLaren'in 'biraz önünde' olduğunu düşünüyor.

"İlk antrenman seansında kendimi pek iyi hissetmedim."

"Sanırım diğerlerinden daha fazla hız gösterdik, bu yüzden gerçekten bir şey ifade ettiğini sanmıyorum."

"Bence Ferrari ve Red Bull'un yolun çok ama çok ilerisinde olduğu açık. Aston bile bizden oldukça ileride."

"Yani kolay bir gün değildi ama bence araçta nispeten iyi bir his vardı ve bence makul bir konumdayız."

"Birinden sürekli olarak daha güçlü olduğumuz bir yer ya da buna benzer bir şey yok, bence Ferrari'lere kıyasla her sektörde biraz kaybediyoruz, belki son sektör gibi dar ve virajlı virajlarda biraz daha fazla. Bu çok zor."

"Sadece dengeyi ve her şeyi geliştirmeye çalışıyoruz, bu her şeyin biraz daha iyi olmasını sağlayacak."