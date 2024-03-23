Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avustralya GP

Norris: "Pole pozisyonunu Ferrari alacak"

McLaren pilotu Lando Norris, Ferrari'nin Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu alacağına inanıyor ve Aston Martin'in Albert Park'ta bir sürpriz yapacağını tahmin ediyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Sam Bloxham / Motorsport Images

Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in sırasıyla Bahreyn ve Suudi Arabistan'da üçüncü olarak bitirdiği 2024'ün ilk iki yarışında Red Bull'a en yakın tehdit olarak ortaya çıkan Ferrari, Avustralya GP'si antrenman seanslarında tempoyu belirledi.

Leclerc'in ikinci antrenman seansındaki turu, Max Verstappen'den 0.381 saniye daha hızlıydı. Red Bull, dağınık bir cuma gününün ardından Ferrari'nin hızlı göründüğünü kabul etti.

Norris ilk antrenman seansında en hızlı olan isimdi, ancak yine de Aston Martin ve Mercedes'in performans anlamında McLaren'i zorlayacağını ve Red Bull ile Ferrari'nin ulaşılamaz olduğunu kabul etti.

McLaren'in hızını bu hafta sonu Ferrari ile kıyaslayıp kıyaslamadığı sorulduğunda Norris, şunları söyledi: "Hayır, hayır."

"Ferrari yarın pole pozisyonunda olacak."

"Aston ve Mercedes ile de biraz daha yakın olacağız, bizim için iyi bir hedefler. Ancak Red Bull ve Ferrari'nin bizim için çok hızlı olduğu ilk günden beri açıktı, bu yüzden onlarla kendimizi kıyaslamanın bir anlamı yok."

"George [Russell] bugün bizden daha hızlıydı, yani onlarınki hâlâ iyi bir araç."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris, ilk antrenman seansındaki en hızlı zamanının yanıltıcı olduğunu iddia etti. İngiliz pilot, takımın Avustralya'da her yerde öndekilere zaman kaybettiğine inanıyor ve sezona sessiz bir başlangıç yapan Aston Martin'in bile şu anda McLaren'in 'biraz önünde' olduğunu düşünüyor.

"İlk antrenman seansında kendimi pek iyi hissetmedim."

"Sanırım diğerlerinden daha fazla hız gösterdik, bu yüzden gerçekten bir şey ifade ettiğini sanmıyorum."

"Bence Ferrari ve Red Bull'un yolun çok ama çok ilerisinde olduğu açık. Aston bile bizden oldukça ileride."

"Yani kolay bir gün değildi ama bence araçta nispeten iyi bir his vardı ve bence makul bir konumdayız."

"Birinden sürekli olarak daha güçlü olduğumuz bir yer ya da buna benzer bir şey yok, bence Ferrari'lere kıyasla her sektörde biraz kaybediyoruz, belki son sektör gibi dar ve virajlı virajlarda biraz daha fazla. Bu çok zor."

"Sadece dengeyi ve her şeyi geliştirmeye çalışıyoruz, bu her şeyin biraz daha iyi olmasını sağlayacak."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Avustralya GP 3. Antrenman Seansı: Leclerc lider, Verstappen ikinci
Sonraki haber Williams, Albon'un kazalı şasisini Suzuka'ya yetiştirmek için zamanla yarışıyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Wolff: "Kötü geçen sıralama için bir mazeretimiz yok"

Wolff: "Kötü geçen sıralama için bir mazeretimiz yok"

Formula 1
Avustralya GP
Wolff: "Kötü geçen sıralama için bir mazeretimiz yok"
Hulkenberg: "Şu ana kadar bu pist pek iyi hissettirmiyor"

Hulkenberg: "Şu ana kadar bu pist pek iyi hissettirmiyor"

Formula 1
Avustralya GP
Hulkenberg: "Şu ana kadar bu pist pek iyi hissettirmiyor"
Ricciardo: "Aracın sınırlarını sonuna kadar zorluyorum"

Ricciardo: "Aracın sınırlarını sonuna kadar zorluyorum"

Formula 1
Avustralya GP
Ricciardo: "Aracın sınırlarını sonuna kadar zorluyorum"

Son Haberler

Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor

Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor

F1 Formula 1
Avustralya GP
Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor
Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"

Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"
Leclerc: "Agresif kanat ayarı değişikliği işe yaramadı"

Leclerc: "Agresif kanat ayarı değişikliği işe yaramadı"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Leclerc: "Agresif kanat ayarı değişikliği işe yaramadı"
Norris: "Avustralya pist düzeni McLaren'in formunun ardındaki ana faktör"

Norris: "Avustralya pist düzeni McLaren'in formunun ardındaki ana faktör"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Norris: "Avustralya pist düzeni McLaren'in formunun ardındaki ana faktör"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye