Norris: “Pole pozisyonu benim için tatlı bir sürpriz oldu”
Macaristan GP sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan Lando Norris, Ferrari'nin hızı karşısında çetin bir mücadele verdiklerini söyledi.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Lando Norris, Macaristan Grand Prix’si sıralama turlarında en hızlı tura imza atarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Seansın ardından açıklamalarda bulunan Norris, özellikle geçiş yapmanın zor olduğu Hungaroring'de ilk sırayı almanın kritik önemine vurgu yaptı.
Hafta sonu boyunca Ferrari’nin performansıyla kendilerini ciddi şekilde zorladığını belirten Norris, getirdikleri güncellemelerin de karşılığını aldıklarını dile getirdi.
Sıralama seansının son bölümünü ve turunu değerlendiren genç pilot, son anlarda sınırları oldukça zorladığını belirtti: "Yeniden zirvede olmak harika bir duygu.”
“Ferrari hafta sonu boyunca çok hızlıydı ve aradaki farklar inanılmaz azdı. Yine de ilk turlardan itibaren araçta iyi bir his yakalamıştık.”
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
“Getirdiğimiz güncellemelerin tur süresine tam olarak ne kadar yansıdığını söylemek zor ama bugün kesinlikle işimize yaradı.”
“Gün boyunca kendime güvenim tamdı. Açıkçası Q3'teki turlarım, son attığım da dahil, kariyerimin en iyi turları değildi. Bu yüzden pole pozisyonu benim için de tatlı bir sürpriz oldu.”
“Son turda biraz daha zorladım; bazı yerlerde karşılığını aldım, bazı yerlerde alamadım ama ana hedefimize ulaştık.”
“Takıma harika çalışmaları için teşekkür ederim, yarın bizi büyük bir iş bekliyor."
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