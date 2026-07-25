Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Macaristan GP

Norris: “Pole pozisyonu benim için tatlı bir sürpriz oldu”

Macaristan GP sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan Lando Norris, Ferrari'nin hızı karşısında çetin bir mücadele verdiklerini söyledi.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lando Norris, Macaristan Grand Prix’si sıralama turlarında en hızlı tura imza atarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Seansın ardından açıklamalarda bulunan Norris, özellikle geçiş yapmanın zor olduğu Hungaroring'de ilk sırayı almanın kritik önemine vurgu yaptı.

Hafta sonu boyunca Ferrari’nin performansıyla kendilerini ciddi şekilde zorladığını belirten Norris, getirdikleri güncellemelerin de karşılığını aldıklarını dile getirdi. 

Sıralama seansının son bölümünü ve turunu değerlendiren genç pilot, son anlarda sınırları oldukça zorladığını belirtti: "Yeniden zirvede olmak harika bir duygu.” 

“Ferrari hafta sonu boyunca çok hızlıydı ve aradaki farklar inanılmaz azdı. Yine de ilk turlardan itibaren araçta iyi bir his yakalamıştık.” 

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Getirdiğimiz güncellemelerin tur süresine tam olarak ne kadar yansıdığını söylemek zor ama bugün kesinlikle işimize yaradı.”

“Gün boyunca kendime güvenim tamdı. Açıkçası Q3'teki turlarım, son attığım da dahil, kariyerimin en iyi turları değildi. Bu yüzden pole pozisyonu benim için de tatlı bir sürpriz oldu.”

“Son turda biraz daha zorladım; bazı yerlerde karşılığını aldım, bazı yerlerde alamadım ama ana hedefimize ulaştık.” 

“Takıma harika çalışmaları için teşekkür ederim, yarın bizi büyük bir iş bekliyor."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber 2026 Macaristan GP sıralama: Heyecan dolu son dakikalarda Norris pole'de, Ferrari Hamilton önderliğinde 2-3
Sonraki haber Hamilton: “Yarın bizim için zorlu bir gün olacak”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Piastri: “Lewis aynalarına bakmıyordu”

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Piastri: “Lewis aynalarına bakmıyordu”

Resmi: Antonelli, Macaristan GP'de 3 sıra cezası aldı!

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Resmi: Antonelli, Macaristan GP'de 3 sıra cezası aldı!

Russell, aracındaki sorunu açıkladı: “Umarım bu durum yarınki yarışımızı etkilemez”

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Russell, aracındaki sorunu açıkladı: “Umarım bu durum yarınki yarışımızı etkilemez”

Son Haberler

Piastri: “Lewis aynalarına bakmıyordu”

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Piastri: “Lewis aynalarına bakmıyordu”

Resmi: Antonelli, Macaristan GP'de 3 sıra cezası aldı!

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Resmi: Antonelli, Macaristan GP'de 3 sıra cezası aldı!

Russell, aracındaki sorunu açıkladı: “Umarım bu durum yarınki yarışımızı etkilemez”

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Russell, aracındaki sorunu açıkladı: “Umarım bu durum yarınki yarışımızı etkilemez”

Alonso: "Artık ne aradığımızı bilmeden karanlıkta koşan bir takım değiliz”

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Alonso: "Artık ne aradığımızı bilmeden karanlıkta koşan bir takım değiliz”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle